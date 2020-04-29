ГлавнаяНовости

«Рома» намерена продлить аренду Мхитаряна

сегодня, 16:01

«Рома» намерена продлить аренду полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна, пишет источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Хавбек проводит нынешний сезон в «Роме» на правах аренды, и руководство римлян заинтересовано в том, чтобы игрок остался в команде. Вместе с тем клуб из столицы Италии считает завышенной стоимость полноценного трансфера Мхитаряна, озвученную «Арсеналом» (20 млн евро). Сейчас римляне работают над тем, чтобы продлить аренду игрока на один сезон.  

Отмечается, что Мхитарян счастлив в «Роме» и хочет остаться в команде. Ранее сообщалось, что игрок проинформировал «Арсенал» о желании продолжить карьеру в «Роме».

Все новости
Слухи«Интер» продолжает торговаться с «Барселоной» по Лаутаро
Сегодня, 17:36 Комментарии1
СлухиДиего Коста может перебраться в США
Сегодня, 17:25 Комментарии3
Слухи«Бавария» хочет подписать 16-летнего шотландца
Сегодня, 17:13 Комментарии1
Слухи«Рома» продолжает интересоваться Педро
Сегодня, 16:42 Комментарии4
СлухиМертенс еще не решил, где продолжит карьеру
Сегодня, 15:09 Комментарии4
СлухиМЮ два года назад предлагал 70 млн фунтов за Кулибали
Сегодня, 14:56 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 17:45
Вот это я поддерживаю!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Так купили бы))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
вчера не собирались сегодня собрались))какая интересная жизнь )))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:21
Генрих украсит любой клуб.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:12
Аренда лучше всего: не понравилось - отдал обратно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:02
Понравился видать парень!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100