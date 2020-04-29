«Рома» намерена продлить аренду Мхитаряна

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сегодня, 16:01

«Рома» намерена продлить аренду полузащитника «Арсенала» , пишет источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Хавбек проводит нынешний сезон в «Роме» на правах аренды, и руководство римлян заинтересовано в том, чтобы игрок остался в команде. Вместе с тем клуб из столицы Италии считает завышенной стоимость полноценного трансфера Мхитаряна, озвученную «Арсеналом» (20 млн евро). Сейчас римляне работают над тем, чтобы продлить аренду игрока на один сезон.

Отмечается, что Мхитарян счастлив в «Роме» и хочет остаться в команде. Ранее сообщалось, что игрок проинформировал «Арсенал» о желании продолжить карьеру в «Роме».