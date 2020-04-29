Мертенс еще не решил, где продолжит карьеру

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сегодня, 15:09

Форвард «Наполи» еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. Его контракт с неаполитанцами истекает по окончании сезона. Вероятно, Мертенс покинет «Наполи» как свободный агент. По слухам, на игрока претендуют многие топ-клубы.

На данный момент Мертенс раздумывает над вариантами продолжения карьеры. При этом он хочет получить от потенциальных работодателей гарантии того, что будет регулярно играть в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить контракт Мертенсу.