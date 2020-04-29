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Мертенс еще не решил, где продолжит карьеру

сегодня, 15:09

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. Его контракт с неаполитанцами истекает по окончании сезона. Вероятно, Мертенс покинет «Наполи» как свободный агент. По слухам, на игрока претендуют многие топ-клубы.  

На данный момент Мертенс раздумывает над вариантами продолжения карьеры. При этом он хочет получить от потенциальных работодателей гарантии того, что будет регулярно играть в стартовом составе.  

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить контракт Мертенсу.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:11
Дрис решил основательно всех выбесить. Скоро начнёт получать от потенциальных работодателей смс-ки краткого содержания, на вроде той что Бердыев получил от Федуна.
football is a great game
football is a great game
сегодня в 15:58
Переговоры по новому контракту с Наполи приостановились в связи с пандемией. На данный момент игрок оценивает предложения Монако и Интера
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:20
Понятно, значит никуда не сдвинется.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:15
в китае где же ещё)))))))
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