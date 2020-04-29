Мертенс еще не решил, где продолжит карьеру

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс еще не решил, в каком клубе продолжит карьеру. Его контракт с неаполитанцами истекает по окончании сезона. Вероятно, Мертенс покинет «Наполи» как свободный агент. По слухам, на игрока претендуют многие топ-клубы.
На данный момент Мертенс раздумывает над вариантами продолжения карьеры. При этом он хочет получить от потенциальных работодателей гарантии того, что будет регулярно играть в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить контракт Мертенсу.