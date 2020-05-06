Игуаин готов к возобновлению сезона

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сегодня, 10:47

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Ювентуса» готов к возобновлению сезона.

Форвард усердно работает в домашних условиях для поддержания хорошей физической формы.

Игрок не пользуется социальными сетями, поэтому сложно отследить его прогресс. Однако утверждается, что футболист ежедневно усердно занимается на беговой дорожке, а также в саду со своим отцом, который ранее выступал на позиции защитника.

Ранее были разговоры, что Игуаин не хочет возвращаться в расположение итальянского клуба из-за болезни матери.