La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин готов к возобновлению сезона.
Форвард усердно работает в домашних условиях для поддержания хорошей физической формы.
Игрок не пользуется социальными сетями, поэтому сложно отследить его прогресс. Однако утверждается, что футболист ежедневно усердно занимается на беговой дорожке, а также в саду со своим отцом, который ранее выступал на позиции защитника.
Ранее были разговоры, что Игуаин не хочет возвращаться в расположение итальянского клуба из-за болезни матери.
А мы то думали ..что так долго сезон не возобновляют....
А мы то думали ..что так долго сезон не возобновляют....