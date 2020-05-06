ГлавнаяНовости

Игуаин готов к возобновлению сезона

сегодня, 10:47

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин готов к возобновлению сезона. 

Форвард усердно работает в домашних условиях для поддержания хорошей физической формы. 

Игрок не пользуется социальными сетями, поэтому сложно отследить его прогресс. Однако утверждается, что футболист ежедневно усердно занимается на беговой дорожке, а также в саду со своим отцом, который ранее выступал на позиции защитника. 

Ранее были разговоры, что Игуаин не хочет возвращаться в расположение итальянского клуба из-за болезни матери.

Все новости
Официально6 клубов Польши получили разрешение на возобновление тренировок
Сегодня, 10:52 Комментарии2
Игроки «Ювентуса» возобновили тренировки на клубной базе
Сегодня, 10:23 ФотоКомментарии1
FIGC и научный комитет в четверг обсудят медицинский протокол тренировок
Сегодня, 09:40 Комментарии4
Слухи«Реал» ещё не определился, когда начнёт тренировки
Вчера, 21:02 Комментарии3
«Милан» приступит к тренировкам в четверг
Вчера, 14:33 Комментарии4
Официально«Порту» и «Бенфика» приступили к тренировкам
Вчера, 11:58 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:53
Ну наконец то.....
А мы то думали ..что так долго сезон не возобновляют....
drug01
drug01
сегодня в 10:50
В добрый путь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100