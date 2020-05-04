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АЕК Карреры возобновил тренировки

сегодня, 19:18

Пресс-служба афинского АЕКа сообщает, что команда возобновила тренировки после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата.

Сообщается, что футболисты, тренерский штаб и персонал клуба прошли медицинское обследование. На входе в клубную базу установлен прибор для измерения температуры. 

Игроки будут тренироваться под руководством главного тренера Массимо Карреры в индивидуальном порядке.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:14
Греки положили начало.
holms918
holms918
сегодня в 19:37
Хорошая новость, радостно за греков.
Медив
Медив
сегодня в 19:35
Верят!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:31
Футбол в Европе потихоньку возвращается.

Ждём и у нас.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:19
Порадовали...молодцы!
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