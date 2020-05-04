АЕК Карреры возобновил тренировки

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сегодня, 19:18

Пресс-служба афинского АЕКа сообщает, что команда возобновила тренировки после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата.

Сообщается, что футболисты, тренерский штаб и персонал клуба прошли медицинское обследование. На входе в клубную базу установлен прибор для измерения температуры.

Игроки будут тренироваться под руководством главного тренера в индивидуальном порядке.