АЕК Карреры возобновил тренировки

Пресс-служба афинского АЕКа сообщает, что команда возобновила тренировки после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата.
Сообщается, что футболисты, тренерский штаб и персонал клуба прошли медицинское обследование. На входе в клубную базу установлен прибор для измерения температуры.
Игроки будут тренироваться под руководством главного тренера Массимо Карреры в индивидуальном порядке.
Ο Μάσιμο Καρέρα στα Σπάτα μετά από πενήντα ημέρες! 👍#aekfc #wefightcovid #staysafe #μένουμε_ασφαλείς pic.twitter.com/PPOUPwdCL2— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 4, 2020
Ждём и у нас.
Ждём и у нас.