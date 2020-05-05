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«Милан» приступит к тренировкам в четверг

сегодня, 14:33

«Милан» планирует возобновить тренировки в ближайший четверг. В преддверии возобновления занятий игроки и персонал клуба проходят медицинские тесты, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport 24.   

В четверг игроки «Милана», которые сдадут тесты, смогут возобновить тренировки на клубной базе. Футболисты будут заниматься на трех полях. Сначала они будут работать над физической формой, а впоследствии начнутся тренировки с мячом.

Напомним, ранее власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах.  

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:42
Конечно риск большой, но им там виднее.
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Главное что бы не было как в Германии.

У Кельна три игрока заразились

И у Эрцгебирге весь клуб ушел на карантин из-за положительного теста на наличие коронавируса у одного из членов команды
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:34
Оживает потихоньку Италия.
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