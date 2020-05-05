«Милан» приступит к тренировкам в четверг

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сегодня, 14:33

«Милан» планирует возобновить тренировки в ближайший четверг. В преддверии возобновления занятий игроки и персонал клуба проходят медицинские тесты, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport 24.

В четверг игроки «Милана», которые сдадут тесты, смогут возобновить тренировки на клубной базе. Футболисты будут заниматься на трех полях. Сначала они будут работать над физической формой, а впоследствии начнутся тренировки с мячом.

Напомним, ранее власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах.