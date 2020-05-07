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МЮ намерен продлить аренду Игало

сегодня, 22:44

«Манчестер Юнайтед» не намерен начинать переговоры насчет полноценного трансфера форварда Одиона Игало, выступающего за команду на правах аренды, пишет источник со ссылкой на Evening Standard.

Напомним, что Игало перешел в МЮ в январе из «Шанхай Шэньхуа». Отмечается, что манкунианцы планируют продлить аренду игрока. Аренда Игало рассчитана до конца мая. Вместе с тем розыгрыш Премьер-Лиги, вероятно, возобновится в июне, и руководство МЮ надеется продлить соглашение с «Шанхай Шэньхуа», чтобы форвард смог остаться в составе «красных дьяволов» до конца сезона.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:49
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