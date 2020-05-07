МЮ намерен продлить аренду Игало

«Манчестер Юнайтед» не намерен начинать переговоры насчет полноценного трансфера форварда Одиона Игало, выступающего за команду на правах аренды, пишет источник со ссылкой на Evening Standard.
Напомним, что Игало перешел в МЮ в январе из «Шанхай Шэньхуа». Отмечается, что манкунианцы планируют продлить аренду игрока. Аренда Игало рассчитана до конца мая. Вместе с тем розыгрыш Премьер-Лиги, вероятно, возобновится в июне, и руководство МЮ надеется продлить соглашение с «Шанхай Шэньхуа», чтобы форвард смог остаться в составе «красных дьяволов» до конца сезона.