«Интер» хочет подписать Алабу

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сегодня, 19:25

«Интер» намерен провернуть трансфер защитника «Баварии» .

Как сообщается, наставник миланского клуба хочет видеть австрийского защитника в своем клубе. Однако «Интеру» придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси» и мадридского «Реала», которые также заинтересованы в услугах игрока.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает в 2021 году, а сам игрок отказывается продлевать соглашение, что может вынудить мюнхенский клуб продать 27-летнего защитника. Однако главный тренер чемпионов Германии исключает вариант с продажей австрийца.