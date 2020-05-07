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«Интер» хочет подписать Алабу

сегодня, 19:25

«Интер» намерен провернуть трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы.

Как сообщается, наставник миланского клуба Антонио Конте хочет видеть австрийского защитника в своем клубе. Однако «Интеру» придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси» и мадридского «Реала», которые также заинтересованы в услугах игрока.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает в 2021 году, а сам игрок отказывается продлевать соглашение, что может вынудить мюнхенский клуб продать 27-летнего защитника. Однако главный тренер чемпионов Германии Ханс-Дитер Флик исключает вариант с продажей австрийца.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 19:57
смешно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:42
Вот блин перебили сделку нам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:28
Интер ищет игроков в супердорогих клубах, и удивляется, что к ним никто не идёт.
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