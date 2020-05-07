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МЮ летом подпишет защитника академии «Барселоны» Хурадо

сегодня, 21:16

Защитник академии «Барселоны» Марк Хурадо отказался от профессионального контракта с каталонцами.

По информации источника, летом юный футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед». В апреле Хурадо исполнилось 16 лет. «Барселона» предлагала ему профессиональный контракт с зарплатой 60 тысяч евро в первый год, а к третьему году оклад увеличился бы до 100 тысяч евро. В случае дебюта за «Барселону Б» Хурадо получил бы бонус в размере 200 тысяч евро.

Ранее стало известно, что МЮ хочет подписать 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:21
ну что же удачи ему!
beefs
beefs
сегодня в 21:17
это нормальный ход
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