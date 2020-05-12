Хавбек «Челси» Пулишич восстановился от травмы

Полузащитник «Челси» , пропустивший около трех месяцев из-за травмы, восстановился от повреждения и готов возобновить тренировки.

Я не воспринял эту травму серьезно, как, по-моему, должен был бы. Это был один из тех случаев, когда ты чувствуешь, что можешь сделать много вещей, но пытаешься сделать еще один шаг и понимаешь, что он еще рано.

Это был неприятный процесс, но я чувствую себя хорошо и готов снова двигаться вперед.