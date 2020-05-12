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Хавбек «Челси» Пулишич восстановился от травмы

сегодня, 10:16

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, пропустивший около трех месяцев из-за травмы, восстановился от повреждения и готов возобновить тренировки.

Я не воспринял эту травму серьезно, как, по-моему, должен был бы. Это был один из тех случаев, когда ты чувствуешь, что можешь сделать много вещей, но пытаешься сделать еще один шаг и понимаешь, что он еще рано.

Это был неприятный процесс, но я чувствую себя хорошо и готов снова двигаться вперед.

В нынешнем сезоне 21-летний американец сыграл в 23 матчах за «синих», забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:48
Ну тут все 5, его с боксинг дей не видно было.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:17
Пускай набирает форму!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:17
Здоровья и успехов.
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