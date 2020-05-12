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Отец Йовича: «Правда ли Лука упал со стены? „Реал“ запретил комментировать»

сегодня, 06:43

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, не стал комментировать поступившую ранее информацию о том, что перелом пяточной кости футболиста мог быть вызван падением с большой высоты.

Пожалуйста, поймите меня правильно, но я не могу ничего комментировать. Из клуба пришло уведомление, запрещающее кому-либо, даже Луке, что-либо говорить [об этом].

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Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 07:19
Это всё равно что...

- Привет!

- Здраствуйте, вы знаете, что если бы Лука упал со стены, то я вам об этом не сказал, я это комментировать не буду, вот, Йович не упал со стены, а если бы упал, я бы вам всё равно не сказал! Может меня и не упрашивать в интервью!

- Ты чё вообще кукухой поехал? Я сюда по94 так-то пришёл, а не интервью брать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:02
Перетренировался от усердия.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:49
Начальная версия упал со стены, ждём другую, правда непонятно, что он делал на стене.
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