Отец Йовича: «Правда ли Лука упал со стены? „Реал“ запретил комментировать»

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, не стал комментировать поступившую ранее информацию о том, что перелом пяточной кости футболиста мог быть вызван падением с большой высоты.
Пожалуйста, поймите меня правильно, но я не могу ничего комментировать. Из клуба пришло уведомление, запрещающее кому-либо, даже Луке, что-либо говорить [об этом].
- Привет!
- Здраствуйте, вы знаете, что если бы Лука упал со стены, то я вам об этом не сказал, я это комментировать не буду, вот, Йович не упал со стены, а если бы упал, я бы вам всё равно не сказал! Может меня и не упрашивать в интервью!
- Ты чё вообще кукухой поехал? Я сюда по94 так-то пришёл, а не интервью брать.
- Привет!
- Здраствуйте, вы знаете, что если бы Лука упал со стены, то я вам об этом не сказал, я это комментировать не буду, вот, Йович не упал со стены, а если бы упал, я бы вам всё равно не сказал! Может меня и не упрашивать в интервью!
- Ты чё вообще кукухой поехал? Я сюда по94 так-то пришёл, а не интервью брать.