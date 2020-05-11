Йович мог получить травму, упав со стены своего дома

Стали известны новые подробности травмы форварда «Реала» Луки Йовича.
Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде. Если верить источнику, то после падения Йовича едва выжил.
Бывший врач «Атлетико» Хосе Гонсалес также считает, что внесуставный перелом пяточной кости правой ступни в большинстве случаев возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты.
Отец футболиста отказался комментировать данную информацию.
Перелом у него. Отец дал интервью, сказал что клуб просил не освещать подробности.
Это жесть конечно.
Перелом у него. Отец дал интервью, сказал что клуб просил не освещать подробности.
Это жесть конечно.