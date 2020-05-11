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Йович мог получить травму, упав со стены своего дома

сегодня, 21:28

Стали известны новые подробности травмы форварда «Реала» Луки Йовича.

Сообщается, что футболист мог получить повреждение не на тренировке, а после падения со стены своего дома в Белграде. Если верить источнику, то после падения Йовича едва выжил.

Бывший врач «Атлетико» Хосе Гонсалес также считает, что внесуставный перелом пяточной кости правой ступни в большинстве случаев возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты.

Отец футболиста отказался комментировать данную информацию.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:37
Зря обманул, Зидану и руководству клуба вряд ли это понравится.
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 22:35
странным образом он закапывает свою карьеру. лучше бы с небоскреба упал. так бы уже отмучался.
рус фан
рус фан
сегодня в 22:08
Попал под лошадь.
112910415
112910415
сегодня в 22:04
штукатурил стену, не иначе
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:49
Какого его туда понесло....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 21:43
Новости про Луку с каждым разом всё страньше и страньше..
Legend 6
Legend 6 ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 21:34
В смысле обошлось?
Перелом у него. Отец дал интервью, сказал что клуб просил не освещать подробности.
Это жесть конечно.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:29
Обошлось...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:29
Слава Богу, что обошлось.
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