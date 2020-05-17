«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Шкриньяра

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сегодня, 11:21

«Манчестер Юнайтед» готов сразиться с мадридским «Реалом» за подписание защитника «Интера» .

Как сообщается, наставник «красных дьяволов» хочет видеть словака в своей команде. МЮ был заинтересован в подписании Шкриньяра еще прошлым летом, однако тогда, получив отказ, «Юнайтед» приобрели из «Лестера».

В грядущее трансферное окно «Интер» может расстаться со словацким защитником, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию клуба. Однако «нерадзурри» будут требовать у потенциальных покупателей не менее 52 млн фунтов стерлингов за Шкриньяра.