ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Шкриньяра

сегодня, 11:21

«Манчестер Юнайтед» готов сразиться с мадридским «Реалом» за подписание защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщается, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть словака в своей команде. МЮ был заинтересован в подписании Шкриньяра еще прошлым летом, однако тогда, получив отказ, «Юнайтед» приобрели Харри Магуайра из «Лестера».

В грядущее трансферное окно «Интер» может расстаться со словацким защитником, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию клуба. Однако «нерадзурри» будут требовать у потенциальных покупателей не менее 52 млн фунтов стерлингов за Шкриньяра.

Все новости
Слухи«Дижон» хочет приобрести форварда «Ювентуса»
Сегодня, 12:16 Комментарии1
Слухи«Рома» может быть вынуждена продать Пеллегрини и Дзаньоло
Сегодня, 12:08 Комментарии1
СлухиМЮ может вновь попытаться приобрести Холанда
Сегодня, 11:45 Комментарии3
Слухи«Интер» уверен в подписании контракта с Вертонгеном
Сегодня, 11:30 Комментарии1
Слухи«Астон Вилла» установила ценник на Грилиша
Сегодня, 10:30 Комментарии4
Слухи«Рома» ищет замену Смоллингу
Сегодня, 10:28 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 11:21
Это нормальное явление.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100