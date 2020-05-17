«Рома» ищет замену Смоллингу

«Рома» ищет на трансферном рынке замену центральному защитнику Крису Смоллингу, арендованному у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Вероятно, римляне не смогут выкупить контракт игрока у МЮ из-за сложной финансовой ситуации в клубе, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.
Отмечается, что «Рома» рассматривает Яна Вертонгена («Тоттенхэм»), Кевина Акпогуму («Хоффенхайм») и Жан-Клера Тодибо («Барселона», арендован «Шальке») в качестве потенциальной замены для Смоллинга.
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ назвал цену Смоллинга.