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«Рома» ищет замену Смоллингу

сегодня, 10:28

«Рома» ищет на трансферном рынке замену центральному защитнику Крису Смоллингу, арендованному у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Вероятно, римляне не смогут выкупить контракт игрока у МЮ из-за сложной финансовой ситуации в клубе, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что «Рома» рассматривает Яна Вертонгена («Тоттенхэм»), Кевина Акпогуму («Хоффенхайм») и Жан-Клера Тодибо («Барселона», арендован «Шальке») в качестве потенциальной замены для Смоллинга.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ назвал цену Смоллинга.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:44
Смоллинг сила.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:32
Нужно поторапливаться
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