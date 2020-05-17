«Рома» ищет замену Смоллингу

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сегодня, 10:28

«Рома» ищет на трансферном рынке замену центральному защитнику , арендованному у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Вероятно, римляне не смогут выкупить контракт игрока у МЮ из-за сложной финансовой ситуации в клубе, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что «Рома» рассматривает Яна Вертонгена («Тоттенхэм»), Кевина Акпогуму («Хоффенхайм») и Жан-Клера Тодибо («Барселона», арендован «Шальке») в качестве потенциальной замены для Смоллинга.