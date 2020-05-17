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«Астон Вилла» установила ценник на Грилиша

сегодня, 10:30

«Астон Вилла» установила ценник на своего капитана Джека Грилиша.

24-летний полузащитник является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» в грядущее трансферное окно. Однако, как сообщается, «львы» не собираются расставаться со своим капитаном и воспитанником за низкую цену.

«Астон Вилла» намерена выручить за Грилиша 80 млн фунтов стерлингов. Как отмечается, клуб из Бирмингема не намерен снижать запрашиваемую сумму, даже если команда проиграет борьбу за выживание и вылетит в Чемпионшип.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:06
Чересчур много, 50-60 миллионов адекватная цена
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
сегодня в 10:43
30млн стоит купить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:42
Странное решение львов, 80 млн тем более фунтов стерлингов никто за Грилиша не отдаст.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:33
Команда знает ему цену
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