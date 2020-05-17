«Астон Вилла» установила ценник на Грилиша

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сегодня, 10:30

«Астон Вилла» установила ценник на своего капитана .

24-летний полузащитник является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» в грядущее трансферное окно. Однако, как сообщается, «львы» не собираются расставаться со своим капитаном и воспитанником за низкую цену.

«Астон Вилла» намерена выручить за Грилиша 80 млн фунтов стерлингов. Как отмечается, клуб из Бирмингема не намерен снижать запрашиваемую сумму, даже если команда проиграет борьбу за выживание и вылетит в Чемпионшип.