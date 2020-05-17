Чемпионский «Интер». Без Икарди, Санчеса и Мариу?

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сегодня, 10:00

Пока они хуже «Ювентуса», но Конте и Маротта продолжают набирать состав под присмотром читателей «Соккер.ру».

Матерацци не сомневается, что «Интер» в итоге настигнет «Ювентус», если будет много работать. Но пока даже любимый защитник сестры Зидана признает – вечный чемпион сильнее. И не только благодаря Роналду.

Конте хорошо стартовал, но растерял очки в итоге. Зато параллельно под присмотром еще одного из создателей «Ювентуса» — Беппе Маротты, определился с теми, с кем его новой команде не по пути. Присмотримся к ярким личностям, что могут покинуть «Интер» в этом году по тем или иным причинам.

Мауро Икарди (Аргентина)

По окончании этого сезона ПСЖ , который взял Икарди в аренду, может выкупить его контракт за 70 млн евро. При этом итальянцы уверяют, что хитрый Маротта прописал в соглашение пункт, согласно которому «Интер» получит компенсацию в размере 15 млн евро, если аргентинец окажется в одной из итальянских команд. Получается, Мауро вряд ли переберется в «Ювентус». Но и Конте, который начал переговоры с Обамеянгом и работает с Лукаку, аргентинец не нужен.

Жоау Мариу (Португалия)

Возможно, после увольнения Семина руководство «Локомотива» решит найти деньги на полноценный контракт с чемпионом Европы? Мариу в Москве лишь в аренде, но «Интеру» атакующий хавбек не нужен. Ни тактически не вписывается в схему с двумя форвардами и тремя защитниками в центре, ни по уровню готовности не подошел – после ярких отрезков в РПЛ выдавал слабые матчи, а в Серии А играть еще сложнее.

Алексис Санчес (Чили)

От арендованных другим клубом игроков переходим к тем, кого взяли в аренду. У Санчеса в «Интере» не клеится, нет смысла предлагать ему полноценный контракт. Алексис некогда был прекрасным футболистом, но теперь скорее является участником тренировок на зарплате. В миланском клубе выдал парочку нормальных матчей, но у него такие запросы по личному контракту, что МЮ может выплатить Санчесу компенсацию, лишь бы чилиец ушел уже этим летом.

(Бельгия)

Скандалист Раджа на контракте с «Интером» до 2022 года. Но уже сейчас понятно, что Конте не рассчитывает на бельгийца. Если бы хавбек лучше работал на тренировках, не нарушал режим и не был таким сложным в общении, то мог оставаться в составе миланского клуба, ведь умеет многое. Но редко демонстрирует желание быть послушным, поэтому Маротте лучше найти для Раджи новый клуб этим летом. Бельгийцу 32 года, в таком возрасте футболист не начинает жить и играть иначе, чем привык.

Борха Валеро (Испания)

Испанцу 35 лет и, поскольку вряд ли Борха будет получать стабильную игровую практику в «Интере», есть все основания для расставания этим летом. Во-первых, Эриксен и компания претендуют на места в основе. Во-вторых, хавбек Валеро не покажет ничего нового. Игрок умный и крепкий, но у него заканчивается контракт, и остаться в «Интере» сможет, только если Борха нужен Конте в роли играющего тренера и ветерана в раздевалке. Ну, и если согласен на невысокую для «Интера» зарплату.

Диего Годин (Уругвай)

Уругваец – один из лучших защитников планеты, но не сложилось у него в «Интере». Казалось, что между «Атлетико» и миланским клубом, когда ими управляют Симеоне и Конте, должно быть мало различий в защите, но Годину сложно после стольких лет в Испании показать класс в Серии А. У каждой лиги свои особенности. Диего столкнулся с конкуренцией и проблемами при игре в три центральных. Впрочем, если «Интер» потеряет молодого Бастони, то Годин вполне может остаться.

Иван Перишич (Хорватия)

Ивана отдали в аренду в «Баварию», то есть Конте уже определился – Перишич не входит в число футболистов, без которых Антонио не представляет себе «Интер» будущего. Иван не молодеет, не заиграл в Мюнхене так, чтобы в нем души не чаяли и видели следующего Рибери – игравшего до преклонных футбольных лет. Но Флик пока не принял окончательного решения, миланцы якобы даже согласны дать немцам время до конца сезона. Вот только на судьбу Перишича в «Интере» чужой выбор не повлияет – Маротта захочет выручить деньги, Иван не нужен Конте в основе.

Матиас Весино (Уругвай)

Получает игровую практику, но разве Весино – идеальный хавбек для «Интера»? Молодой Барелла заиграл, Брозович – игрок основы на данный момент. Появился Эриксен, который должен адаптироваться и получать постоянную практику. Тогда в тройке хавбеков не хватит места для Весино. А ведь еще и приезд Погба с учетом, что «Реал» и «Ювентус» сокращают расходы на зарплаты, не исключайте – «Интер» может подсуетиться. Матиас может оказаться лишним, а пока сидел на карантине в родном Уругвае – мог получить ряд предложений. Игрок приличный, но не великий, а чтобы свергнуть «Ювентус», нужна идеальная тройка в полузащите.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Многие клубы смотрят на словацкого защитника и находят причины сделать запрос о трансфере. Шкриньяр – молодой, крепкий, приспособленный к сложной игре в Серии А. Может действовать в паре защитников, может – в тройке, как в «Интере». Милан умеет драться, отбирать мяч, может похвастаться отличным умением ввести мяч в игру. Для человека с 4 удачными длинными пасами за матч у него много точных передач в целом, 92 %. Милан обойдется новому клубу в десятки миллионов евро, но финансовый кризис может отсрочить сделку на год, чему «Интер» будет лишь рад.

Алессандро Бастони (Италия)

Как и Шкриньяр, Бастони – один из самых талантливых и ценных защитников мира. Алессандро лишь начал рост, ему всего двадцать один год, однако уверенная игра футболиста из школы «Аталанты» заставила Конте усадить Година на лавку, что о многом говорит. Бастони сразу же заинтересовал «Манчестер Сити» и «Барселону», ведь этим клубы никогда не откажутся от левши с точным длинным пасом. Но «Интер» сделает все, чтобы Алессандро остался. Впрочем, у всех расставаний – своя цена.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

В данном случае «Интер» согласится на компенсацию в размере 111 млн евро, ведь такая сумма якобы есть в контракте аргентинского футболиста. Второй форвард заиграл у Конте, о нем много раз говорил Месси – как о напарнике, с которым хотел бы поиграть. Даже сам Лаутаро намекал через прессу, что хочет в «Барселону», но загвоздка в стоимости. «Интер» в условиях кризиса не хочет скидать цену, и забирать Видаля или Ракитича в виде части сделки тоже не спешит.

Идут сложные переговоры, хотя сообщают, что Лаутаро уже согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Месси нужен этот нападающий в команде – Лионель его получит. Но, похоже, что в данном случае каталонцы откажутся от Неймара, который якобы заинтересовал… «Ювентус». Трансферное лето будет сложным, но интересным, а переход Лаутаро в «Барселону» может стать одним из самых дорогих и опасных – не факт, что молодой аргентинец сразу заиграет.