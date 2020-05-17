ПСЖ хочет подписать Ндиди

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сегодня, 15:21

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» .

Как сообщает источник со ссылкой на TMW, парижский клуб намерен найти игрока на позицию бокс-ту-бокс нынешним летом. Главным кандидатом на эту роль ПСЖ рассматривает Ндиди, в услугах которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Запасным вариантом, в случае провала трансфера нигерийца, является полузащитник «Челси» , выступающий на правах аренды за «Монако».

Однако ранее стало известно, что «Лестер» не намерен продавать Ндиди.