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ПСЖ хочет подписать Ндиди

сегодня, 15:21

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Вилфриду Ндиди.

Как сообщает источник со ссылкой на TMW, парижский клуб намерен найти игрока на позицию бокс-ту-бокс нынешним летом. Главным кандидатом на эту роль ПСЖ рассматривает Ндиди, в услугах которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Запасным вариантом, в случае провала трансфера нигерийца, является полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Монако».

Однако ранее стало известно, что «Лестер» не намерен продавать Ндиди.

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ArgonS
ArgonS
сегодня в 15:48
Как не подавятся?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
Деньги на бочку и он ваш...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:23
У Парижан возможности есть...
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