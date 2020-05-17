Агент Собослои: «Серия А — приоритетный вариантов для Доминика»

Агент полузащитника «Ред Булл Зальцбурга» Доминика Собослои высказался о будущем своего клиента.
Его позиция сейчас очень проста. Мы хотим закончить сезон в Австрии, а затем посмотреть, что происходит в пятерке лучших европейских лиг. Мы узнаем больше в течение следующих нескольких недель. Мы думаем не о краткосрочной или долгосрочной перспективе, а о правильном проекте. Естественно, возможность играть регулярно — это один из ключевых факторов в принятии решения.
Позже Доминик сделает свой выбор. Если время будет подобрано правильно, Серия А и итальянский футбол, безусловно, являются одним из наиболее вероятных вариантов.
Фаворитами за подписание Собослои, трансферная стоимость которого оценивается в 30 млн евро, являются «Лацио» и «Милан». Однако «Аталанта», «Рома», «Ливерпуль» и «Арсенал» также заинтересованы в игроке.