Хеведес может завершить карьеру по окончании сезона

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сегодня, 01:23

Защитник «Локомотива» может завершить игровую карьеру после окончания нынешнего сезона.

Как отмечает источник, в декабре 32-летнего немца активно приглашал «Кёльн», и защитник уговаривал руководство «железнодорожников» отпустить его. Но «Локомотив» отказал игроку из-за того, что в то время Соломон Кверквелия находился в лазарете.

Однако «Локомотив» пообещал отпустить Хеведеса по окончании сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Сообщается, что клуб и игрок могут расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Хеведес также рассматривает вариант с завершением карьеры.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что команду покинут 8 футболистов.