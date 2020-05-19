Переговоры «Милана» и Доннаруммы по новому контракту приостановлены

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сегодня, 15:27

По информации итальянских СМИ , переговоры между «Миланом» и по продлению контракта находятся в режиме ожидания до тех пор, пока агент голкипера Мино Райола не сможет встретиться с клубом.

Сообщается, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за текущей ситуации в Италии, но известно точно, что «Милан» хочет продлить контракт игрока.

Ожидается, что Райола прибудет в «Милан» и обсудит условия с «россонери», чтобы понять, есть ли смысл возобновления переговоров или игроку придется уйти.