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Переговоры «Милана» и Доннаруммы по новому контракту приостановлены

сегодня, 15:27

По информации итальянских СМИ, переговоры между «Миланом» и Джанлуиджи Доннаруммой по продлению контракта находятся в режиме ожидания до тех пор, пока агент голкипера Мино Райола не сможет встретиться с клубом.

Сообщается, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за текущей ситуации в Италии, но известно точно, что «Милан» хочет продлить контракт игрока.

Ожидается, что Райола прибудет в «Милан» и обсудит условия с «россонери», чтобы понять, есть ли смысл возобновления переговоров или игроку придется уйти.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:54
И тут все дело в деньгах.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:32
Если у футболиста агент Райола, значит будет Беладонна прыгать по клубам. Ибо просто так комиссия агенту не капнет.
beefs
beefs
сегодня в 15:28
ничего, время лечит...
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