Переговоры «Милана» и Доннаруммы по новому контракту приостановлены

По информации итальянских СМИ, переговоры между «Миланом» и Джанлуиджи Доннаруммой по продлению контракта находятся в режиме ожидания до тех пор, пока агент голкипера Мино Райола не сможет встретиться с клубом.
Сообщается, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за текущей ситуации в Италии, но известно точно, что «Милан» хочет продлить контракт игрока.
Ожидается, что Райола прибудет в «Милан» и обсудит условия с «россонери», чтобы понять, есть ли смысл возобновления переговоров или игроку придется уйти.