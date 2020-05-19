ГлавнаяНовости

«Интер» продлит контракт с Д'Амброзио до июня 2022 года

сегодня, 11:10

По информации итальянских СМИ, «Интер» намерен продлить контракт с защитником Данило Д'Амброзио.

Сообщается, что «нерадзурри» готовы заключить с 31-летним футболистом новое соглашение до июня 2022 года. Ожидается, что подписание произойдет в ближайшие недели.

Нынешний контракт Данило с «Интером» действует до июня 2021 года.

Тем временем стало известно, что «Интер» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Все новости
Переговоры «Милана» и Доннаруммы по новому контракту приостановлены
Сегодня, 15:27 Комментарии3
Слухи«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сегодня, 13:07 Комментарии24
«Лацио» не выплатил зарплаты игрокам за март и апрель
Сегодня, 11:34 Комментарии4
Официально«Авангард» покидают восемь футболистов
Сегодня, 11:23 Комментарии9
Слухи«Манчестер Сити» уверен, что Сильва продлит договор до завершения сезона
Сегодня, 11:13 Комментарии2
СлухиСтали известны условия нового контракта Мертенса с «Наполи»
Сегодня, 10:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:33
нужно просто завершить контракт)))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:11
Дальше его уже не продашь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100