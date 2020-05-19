«Интер» продлит контракт с Д'Амброзио до июня 2022 года

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сегодня, 11:10

По информации итальянских СМИ , «Интер» намерен продлить контракт с защитником .

Сообщается, что «нерадзурри» готовы заключить с 31-летним футболистом новое соглашение до июня 2022 года. Ожидается, что подписание произойдет в ближайшие недели.

Нынешний контракт Данило с «Интером» действует до июня 2021 года.

Тем временем стало известно, что «Интер» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.