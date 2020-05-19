«Интер» продлит контракт с Д'Амброзио до июня 2022 года

По информации итальянских СМИ, «Интер» намерен продлить контракт с защитником Данило Д'Амброзио.
Сообщается, что «нерадзурри» готовы заключить с 31-летним футболистом новое соглашение до июня 2022 года. Ожидается, что подписание произойдет в ближайшие недели.
Нынешний контракт Данило с «Интером» действует до июня 2021 года.
Тем временем стало известно, что «Интер» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.