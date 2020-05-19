МЮ продлит аренду Санчеса и Смоллинга до конца сезона

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вчера, 19:00

«Манчестер Юнайтед» готов позволить форварду и защитнику провести остаток текущего сезона в «Интере» и «Роме» соответственно.

Оба футболиста выступают за указанные итальянские клубы на правах аренды. Контракты Санчеса и Смоллинга с «Интером» и «Ромой» истекут до завершения нынешнего розыгрыша Серии А, однако МЮ планирует разрешить игрокам остаться в итальянских клубах до конца сезона. Ожидается, что такие же разрешения манкунианцы дадут и остальным своим игрокам, арендованным другими клубами.

Напомним, ранее в Италии решили возобновить розыгрыш Серии А 13 июня.