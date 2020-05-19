ГлавнаяНовости

МЮ продлит аренду Санчеса и Смоллинга до конца сезона

вчера, 19:00

«Манчестер Юнайтед» готов позволить форварду Алексису Санчесу и защитнику Крису Смоллингу провести остаток текущего сезона в «Интере» и «Роме» соответственно.

Оба футболиста выступают за указанные итальянские клубы на правах аренды. Контракты Санчеса и Смоллинга с «Интером» и «Ромой» истекут до завершения нынешнего розыгрыша Серии А, однако МЮ планирует разрешить игрокам остаться в итальянских клубах до конца сезона. Ожидается, что такие же разрешения манкунианцы дадут и остальным своим игрокам, арендованным другими клубами.

Напомним, ранее в Италии решили возобновить розыгрыш Серии А 13 июня.

Все новости
«Манчестер Юнайтед» не может договориться о продлении аренды Игало
12 мая Комментарии4
ОфициальноМусса Ваге вернётся в «Барселону». «Ницца» не стала выкупать игрока
06 мая Комментарии5
СлухиМЮ хочет снова отдать в аренду Дина Хендерсона
30 апреля Комментарии2
«Барселона» хочет отправить второго Бускетса в аренду в клуб Ла Лиги
29 апреля Комментарии4
Дама Буффона: «Я могу уйти на пенсию раньше, чем Джиджи завершит карьеру»
26 апреля Комментарии11
Слухи«Шальке» намерен продлить аренду Тодибо
25 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:34
Санчеса насильно зачем держать.
ДСА
ДСА
вчера в 19:18
Сплошные убытки от этого.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:07
Санчес канешна после Арсенала потерялся.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:06
Пускай остаются там где играют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100