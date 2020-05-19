МЮ продлит аренду Санчеса и Смоллинга до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» готов позволить форварду Алексису Санчесу и защитнику Крису Смоллингу провести остаток текущего сезона в «Интере» и «Роме» соответственно.
Оба футболиста выступают за указанные итальянские клубы на правах аренды. Контракты Санчеса и Смоллинга с «Интером» и «Ромой» истекут до завершения нынешнего розыгрыша Серии А, однако МЮ планирует разрешить игрокам остаться в итальянских клубах до конца сезона. Ожидается, что такие же разрешения манкунианцы дадут и остальным своим игрокам, арендованным другими клубами.
Напомним, ранее в Италии решили возобновить розыгрыш Серии А 13 июня.