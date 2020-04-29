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«Барселона» хочет отправить второго Бускетса в аренду в клуб Ла Лиги

сегодня, 09:07

«Барселона» планирует продолжить развитие полузащитника Ориоля Бускетса.

Полузащитник каталонского клуба проводит сезон 2019/20 в аренде в «Твенте», и «сине-гранатовые» намерены отправить футболиста в аренду на еще один сезон, прежде чем он получит шанс в основной команде. Как сообщается, приоритетом для «Барселоны» являются предложения аренды от клубов Ла Лиги.

У каталонского клуба имеется много опций в полузащите, поэтому Ориоль не сможет получить шанс в первой команде в следующем сезоне. Но «Барселона» также не намерена возвращать Бускетса в «Барселону Б», поскольку считает, что 21-летний хавбек уже перерос этот уровень. Поэтому наиболее вероятным исходом событий будет аренда испанского таланта в клуб Ла Лиги.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:01
правильно пусть играет а не сидит))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:45
Конечно! Два буси-симулянтов -это перебор!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:32
А почему в кавычках? Он же не "второй Месси" или "второй Хави", а самый настоящий Бускетс.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:14
Если хочет, то отправит
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