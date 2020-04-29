«Барселона» хочет отправить второго Бускетса в аренду в клуб Ла Лиги

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сегодня, 09:07

«Барселона» планирует продолжить развитие полузащитника .

Полузащитник каталонского клуба проводит сезон 2019/20 в аренде в «Твенте», и «сине-гранатовые» намерены отправить футболиста в аренду на еще один сезон, прежде чем он получит шанс в основной команде. Как сообщается, приоритетом для «Барселоны» являются предложения аренды от клубов Ла Лиги.

У каталонского клуба имеется много опций в полузащите, поэтому Ориоль не сможет получить шанс в первой команде в следующем сезоне. Но «Барселона» также не намерена возвращать Бускетса в «Барселону Б», поскольку считает, что 21-летний хавбек уже перерос этот уровень. Поэтому наиболее вероятным исходом событий будет аренда испанского таланта в клуб Ла Лиги.