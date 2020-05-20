ПСЖ попытается перехватить Холанда у «Реала»

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сегодня, 04:35

«Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» , которым активно интересуется мадридский «Реал».

Согласно источнику, ПСЖ нацелился на 19-летнего норвежца из-за непростой ситуации с нападающими в своей команде.

Контракт Килиана Мбаппе истекает в 2022 году, и переговоры о его продлении идут тяжело. Также не прекращаются разговоры о желании Неймара вернуться в «Барселону». Соглашение Эдинсона Кавани с парижанами заканчивается этим летом, и ПСЖ не намерен его продлевать. Мауро Икарди выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру».

Ранее агент Холанда Мино Райола объяснил, почему его клиент не продолжил карьеру в «Ювентусе».