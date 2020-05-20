ПСЖ попытается перехватить Холанда у «Реала»

«Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которым активно интересуется мадридский «Реал».
Согласно источнику, ПСЖ нацелился на 19-летнего норвежца из-за непростой ситуации с нападающими в своей команде.
Контракт Килиана Мбаппе истекает в 2022 году, и переговоры о его продлении идут тяжело. Также не прекращаются разговоры о желании Неймара вернуться в «Барселону». Соглашение Эдинсона Кавани с парижанами заканчивается этим летом, и ПСЖ не намерен его продлевать. Мауро Икарди выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру».
Ранее агент Холанда Мино Райола объяснил, почему его клиент не продолжил карьеру в «Ювентусе».
молодому таланту нужно много и фанатично работать, не отвлекаясь на мысли об огромных деньгах и царских условиях ...
богатому клубу нужен юный гений прямо сейчас на любых условиях ... и всем его конкурентам - аналогично ...
трудно уцелеть !
молодому таланту нужно много и фанатично работать, не отвлекаясь на мысли об огромных деньгах и царских условиях ...
богатому клубу нужен юный гений прямо сейчас на любых условиях ... и всем его конкурентам - аналогично ...
трудно уцелеть !
Норвежец жаждет футбольную славу и трофеи! В Арсенал бы его. :)))
Норвежец жаждет футбольную славу и трофеи! В Арсенал бы его. :)))