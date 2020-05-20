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ПСЖ попытается перехватить Холанда у «Реала»

сегодня, 04:35

«Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которым активно интересуется мадридский «Реал».

Согласно источнику, ПСЖ нацелился на 19-летнего норвежца из-за непростой ситуации с нападающими в своей команде.

Контракт Килиана Мбаппе истекает в 2022 году, и переговоры о его продлении идут тяжело. Также не прекращаются разговоры о желании Неймара вернуться в «Барселону». Соглашение Эдинсона Кавани с парижанами заканчивается этим летом, и ПСЖ не намерен его продлевать. Мауро Икарди выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру».

Ранее агент Холанда Мино Райола объяснил, почему его клиент не продолжил карьеру в «Ювентусе».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 07:25
Сейчас Дортмунд и сильнее и солиднее мешка...и болельщики бешеные.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:09
Реал может не потянуть двух нападающих. Всё же в приоритете остаётся Мбапе.Конечно связка Холанд - Мбапе смотрится убийственно,но всё упрётся в бабло!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 06:50
В Арсенале как как раз уже и забыли, как выглядят трофеи.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:32
У ПСЖ и так с форвардами перебор, куда ещё одного?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:18
Не стоит идти в ПСЖ, потом оттуда трудно куда-либо перейти, лучше Холланду уйти в МЮ/Реал, в Ювентус не стоит пока там есть Роналду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:07
Думаю, Холанду никуда пока не надо уходить...
112910415
112910415
сегодня в 05:40
всегда одна и та же история
молодому таланту нужно много и фанатично работать, не отвлекаясь на мысли об огромных деньгах и царских условиях ...
богатому клубу нужен юный гений прямо сейчас на любых условиях ... и всем его конкурентам - аналогично ...
трудно уцелеть !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:32
Холанду не нужен этот мешок!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:13
Загнали псж в угол придётся вновь разбрасываться деньгами.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:02, ред.
Видно, что Холанд далеко не дурак, чтобы ради денег переходить в ПСЖ.
Норвежец жаждет футбольную славу и трофеи! В Арсенал бы его. :)))
c2wabhzcxtev
c2wabhzcxtev
сегодня в 04:39
Вряд ли он на это поведётся
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