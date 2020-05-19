Кейн мог оказаться в «Барселоне»

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вчера, 23:12

Нападающий «Тоттенхэма» являлся главной трансферной целью «Барселоны».

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, форвард «шпор» являлся приоритетным вариантом каталонского клуба на позицию нападающего.

Однако руководство лондонского клуба дало категорический отказ. Боссы «Тоттенхэма» отказались рассматривать любые предложения по Кейну. Именно после этого «Барселона» переключилась на форварда «Интера» .