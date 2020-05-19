ГлавнаяНовости

Кейн мог оказаться в «Барселоне»

вчера, 23:12

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн являлся главной трансферной целью «Барселоны».

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, форвард «шпор» являлся приоритетным вариантом каталонского клуба на позицию нападающего.

Однако руководство лондонского клуба дало категорический отказ. Боссы «Тоттенхэма» отказались рассматривать любые предложения по Кейну. Именно после этого «Барселона» переключилась на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Все новости
Слухи«Ман Сити» начал переговоры с Беннасером
Сегодня, 00:47 Комментарии1
СлухиГабриэль попал в сферу интересов «Реала»
Сегодня, 00:30 Комментарии2
СлухиДавид Сильва покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона
Сегодня, 00:13 Комментарии2
Слухи«Эвертон» хочет перехватить Тодибо у «Шальке»
Вчера, 23:02 Комментарии3
СлухиБонавентура решил перейти в «Рому»
Вчера, 22:46 Комментарии3
СлухиПСЖ контактировал с представителями Пьянича
Вчера, 22:32 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 00:30
Чего теперь об этом говорить?
Alpribas
Alpribas
вчера в 23:40
Многое потерял.
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:34
Не видел ваш кипишь, очевидно кипишь был такой, что его сложно было заметить!

Ну да ладно, спокойной ночи, без обид!

А то я смотрю Ангел как всегда вовремя, наверно снова про мужиков пишет) Он у меня в пожизненном игноре, лжёт и не краснеет. Не буду расстраивать его нервную систему пойду спать, он за Михаила Славнова больше переживает, чем тот сам за себя)
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:16
Что писать о том что мог)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100