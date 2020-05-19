Кейн мог оказаться в «Барселоне»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн являлся главной трансферной целью «Барселоны».
Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, форвард «шпор» являлся приоритетным вариантом каталонского клуба на позицию нападающего.
Однако руководство лондонского клуба дало категорический отказ. Боссы «Тоттенхэма» отказались рассматривать любые предложения по Кейну. Именно после этого «Барселона» переключилась на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Ну да ладно, спокойной ночи, без обид!
А то я смотрю Ангел как всегда вовремя, наверно снова про мужиков пишет) Он у меня в пожизненном игноре, лжёт и не краснеет. Не буду расстраивать его нервную систему пойду спать, он за Михаила Славнова больше переживает, чем тот сам за себя)
Ну да ладно, спокойной ночи, без обид!
А то я смотрю Ангел как всегда вовремя, наверно снова про мужиков пишет) Он у меня в пожизненном игноре, лжёт и не краснеет. Не буду расстраивать его нервную систему пойду спать, он за Михаила Славнова больше переживает, чем тот сам за себя)