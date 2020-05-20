Габриэль попал в сферу интересов «Реала»

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сегодня, 00:30

«Реал» интересуется защитником «Лилля» Габриэлем. Мадридцы намерены укрепить центр обороны, и Габриэль является одной из их опций. При этом приоритетным вариантом усиления центра защиты для «Реала» является Дайотчанкуль Упамекано из «РБ Лейпциг». Вместе с тем трансфер Габриэля может обойтись «сливочным» дешевле приобретения Упамекано, поэтому они рассматривают защитника «Лилля» как запасной вариант, сообщает источник со ссылкой на AS.