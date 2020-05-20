Габриэль попал в сферу интересов «Реала»

«Реал» интересуется защитником «Лилля» Габриэлем. Мадридцы намерены укрепить центр обороны, и Габриэль является одной из их опций. При этом приоритетным вариантом усиления центра защиты для «Реала» является Дайотчанкуль Упамекано из «РБ Лейпциг». Вместе с тем трансфер Габриэля может обойтись «сливочным» дешевле приобретения Упамекано, поэтому они рассматривают защитника «Лилля» как запасной вариант, сообщает источник со ссылкой на AS.
По информации прессы, Габриэлем также интересуются несколько клубов АПЛ. В частности, сообщалось, что «Эвертон» предложил за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.