Агент Жоржиньо: «Каждый игрок хотел бы выступать за „Ювентус“»

Жоау Сантуш, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, в разговоре с Radio Kiss Kiss прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Ювентус». По словам Сантуша, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи не обращался к нему насчет возможного трансфера игрока.

«Ювентус» — одна из лучших команд Европы, и каждый игрок хотел бы выступать за нее. Я ничего не слышал от Паратичи, он не звонил мне. У Жоржиньо есть еще три года по контракту с «Челси», он хорошо справляется в Лондоне. Я читаю информацию об интересе «Юве» в газетах.