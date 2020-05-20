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Агент Жоржиньо: «Каждый игрок хотел бы выступать за „Ювентус“»

сегодня, 18:55

Жоау Сантуш, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, в разговоре с Radio Kiss Kiss прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется «Ювентус». По словам Сантуша, спортивный директор туринцев Фабио Паратичи не обращался к нему насчет возможного трансфера игрока.

«Ювентус» — одна из лучших команд Европы, и каждый игрок хотел бы выступать за нее. Я ничего не слышал от Паратичи, он не звонил мне. У Жоржиньо есть еще три года по контракту с «Челси», он хорошо справляется в Лондоне. Я читаю информацию об интересе «Юве» в газетах.  

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:46
Но не берут туда Миранчуков....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:46
играй там где дают играть и душа поёт!!)))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:40
Жорж и дед - любовь на век) Можно попробовать на Пьянича обменять
juvenale
juvenale
сегодня в 19:24
оставайся там
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:23
Ясный пень
beefs
beefs
сегодня в 19:16
все правильно насчет Юве
Nevastol
Nevastol
сегодня в 18:57
Очень спорный вопрос.
Накир
Накир
сегодня в 18:57
Сомнительное мнение....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:57
каждый хочет но не каждый может
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:56
Ураа!!!
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