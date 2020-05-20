Ачерби: «Футбол без болельщиков немного грустный»

Защитник «Лацио» рассказал, как римский клуб готовится к возобновлению сезона Серии А.

Переход от индивидуальных тренировок к командным прошел хорошо.

Новый протокол безопасности? Теперь на карантин уходит один человек, если он заражен, а не вся команда, иначе невозможно было бы играть. Мы хотим возобновить сезон, так что это хорошо.

Футбол без болельщиков немного грустный, но я видел хороший ритм в играх Бундеслиги. Это был только первый игровой день. Интенсивность увеличится в следующих матчах.