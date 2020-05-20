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Ачерби: «Футбол без болельщиков немного грустный»

сегодня, 15:43

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби рассказал, как римский клуб готовится к возобновлению сезона Серии А.

Переход от индивидуальных тренировок к командным прошел хорошо.

Новый протокол безопасности? Теперь на карантин уходит один человек, если он заражен, а не вся команда, иначе невозможно было бы играть. Мы хотим возобновить сезон, так что это хорошо.

Футбол без болельщиков немного грустный, но я видел хороший ритм в играх Бундеслиги. Это был только первый игровой день. Интенсивность увеличится в следующих матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:11
да ... но в жизни вообще много грустного ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:33
без игроков грустнее в разы)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:20
Придётся грустью добить сезон.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:43
Что же поделать
dadrail
dadrail
сегодня в 16:39
Придет время и зрители появятся на трибунах...
Danrog
Danrog
сегодня в 16:34
Это он тонко подметил.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:23
Если вату катают, то конечно совсем печально, а в общем пойдет - дело привычки.
izrafel
izrafel
сегодня в 15:53
Пока хоть так бы...а то совсем тоскливо...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:51
Либо без зрителей, либо вообще никак.
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