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Венгер раскритиковал финансовый фэйр-плей

сегодня, 11:57

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал систему FFP

Клубы, которые доминируют сегодня в Европе, — это те, которые были построены и сделали инвестиции в эпоху, когда FFP не существовало.

FFP не позволяет развивающимся клубам, которые хотят инвестировать, делать это. Это ненормально.

Ранее Арсен Венгер поделился мнением о проведении матчей без зрителей.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:50
Да прав, конечно. ФФП делает богатые клубы еще богаче, а бедные еще беднее. Плюс ограничивает тех в спонсорах. Крутые спонсоры не пойдут в клуб, который не может потратить деньги на покупку крутых игроков.
Nazi
Nazi
сегодня в 13:34, ред.
Венгер всегда был очень умным человеком, ну а тут зрит прямо в корень!

Где был несчастный Милан до Берлускони, который скупил всю золотую сборную Голландии?

Где были горе болельщики, обзывающие ПСЖ и Сити мешками, когда Барса забирала у ПСЖ Рональдиньо, а у Арсенала всех подряд?

Где фанаты Баварии, которая каждый год скупает немецкую сборную из клубов конкурентов?

Тот же Реал, готовый скупить все что можно или нельзя?

Все великие клубы создавались баблом. Просто клубы с историей сделали это давно. Это не значит, что новые НЕ могут пройти тот же путь. Тогда логично запретить богатым покупать Бугатти и Феррари, пусть ездят на метро, как все...
Томик
Томик
сегодня в 12:58
Так для этого и сделали. Динамо нельзя - а кому надо, у того сами контракты выкупают за счёт денег, полученных за рекламный контракт. И всем похер.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:40
Венгер отчасти прав.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 12:13
Правду говорит.
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 12:01
Могу сделать 20 клонов...:)))))....и буду с ними играть...:))))))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:59
Чем ещё ему на пенсии заняться...
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