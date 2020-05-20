Венгер раскритиковал финансовый фэйр-плей

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал систему FFP.
Клубы, которые доминируют сегодня в Европе, — это те, которые были построены и сделали инвестиции в эпоху, когда FFP не существовало.
FFP не позволяет развивающимся клубам, которые хотят инвестировать, делать это. Это ненормально.
Ранее Арсен Венгер поделился мнением о проведении матчей без зрителей.
Где был несчастный Милан до Берлускони, который скупил всю золотую сборную Голландии?
Где были горе болельщики, обзывающие ПСЖ и Сити мешками, когда Барса забирала у ПСЖ Рональдиньо, а у Арсенала всех подряд?
Где фанаты Баварии, которая каждый год скупает немецкую сборную из клубов конкурентов?
Тот же Реал, готовый скупить все что можно или нельзя?
Все великие клубы создавались баблом. Просто клубы с историей сделали это давно. Это не значит, что новые НЕ могут пройти тот же путь. Тогда логично запретить богатым покупать Бугатти и Феррари, пусть ездят на метро, как все...
Где был несчастный Милан до Берлускони, который скупил всю золотую сборную Голландии?
Где были горе болельщики, обзывающие ПСЖ и Сити мешками, когда Барса забирала у ПСЖ Рональдиньо, а у Арсенала всех подряд?
Где фанаты Баварии, которая каждый год скупает немецкую сборную из клубов конкурентов?
Тот же Реал, готовый скупить все что можно или нельзя?
Все великие клубы создавались баблом. Просто клубы с историей сделали это давно. Это не значит, что новые НЕ могут пройти тот же путь. Тогда логично запретить богатым покупать Бугатти и Феррари, пусть ездят на метро, как все...