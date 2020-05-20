Андре Силва: «Было бы неплохо сыграть с Ибрагимовичем»

Нападающий «Милана» , выступающий за «Айнтрахт» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

На данный момент я являюсь игроком «Милана», которого отдали в аренду в «Айнтрахт». Я не знаю, что произойдет в будущем. Однако, независимо от клуба, чемпионата или страны, я хочу быть ключевым игроком.

Амбициозные всегда хотят побеждать. Я хочу бороться, чтобы достичь вершины, я хочу расти и хочу учиться. Из-за этого было бы неплохо сыграть с Ибрагимовичем. Он один из лучших, а игра с ним помогла бы мне.