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Андре Силва: «Было бы неплохо сыграть с Ибрагимовичем»

сегодня, 10:51

Нападающий «Милана» Андре Силва, выступающий за «Айнтрахт» на правах аренды, рассказал о своем будущем. 

На данный момент я являюсь игроком «Милана», которого отдали в аренду в «Айнтрахт». Я не знаю, что произойдет в будущем. Однако, независимо от клуба, чемпионата или страны, я хочу быть ключевым игроком. 

Амбициозные всегда хотят побеждать. Я хочу бороться, чтобы достичь вершины, я хочу расти и хочу учиться. Из-за этого было бы неплохо сыграть с Ибрагимовичем. Он один из лучших, а игра с ним помогла бы мне.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 12:42
Эх, Андре, столько надежд на него было. Второй Роналду. А на деле игрок средненький оказался.
beefs
beefs
сегодня в 10:57
Конечно, у него такой богатый опыт...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:57
Ибра уже не та вишенка на торте. Пора бутсы на гвоздь. Гыгыгы
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