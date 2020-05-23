Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своем телеграм-канале сообщил, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Москву:
В «Локомотиве» инфоповоды не заканчиваются. Клуб возвращается к тренировочной жизни, но без Бенедикта Хеведеса. Немец не прилетел в Москву в обозначенный клубом срок. Причина проста — защитника напрягает нынешняя эпидемиологическая обстановка в Москве и России. Хеведес опасается за свое здоровье и считает, что в Германии ему будет безопаснее.
При этом защитник в ближайшее время может провести переговоры с клубом о расторжении контракта по соглашению сторон. Хеведес хочет покинуть команду. В клубе поведение Хеведеса вызвало непонимание, но «Локомотив» готов к диалогу с футболистом. Сам игрок рассчитывает еще поиграть в Бундеслиге, зимой им активно интересовался «Кельн». Но Бенедикт допускает и вариант с завершением карьеры.
Уже минус два.
Уже минус два.
И ничего с ним в период пандемии не сделаешь.
Например руководство Барселоны заявляло что если кто то из игроков откажется выходить на поле из за эпидемии, то к ним никаких мер наказания применяться не будут. Это их личное решение
И ничего с ним в период пандемии не сделаешь.
Например руководство Барселоны заявляло что если кто то из игроков откажется выходить на поле из за эпидемии, то к ним никаких мер наказания применяться не будут. Это их личное решение