ГлавнаяНовости

Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

сегодня, 19:11

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своем телеграм-канале сообщил, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Москву:

В «Локомотиве» инфоповоды не заканчиваются. Клуб возвращается к тренировочной жизни, но без Бенедикта Хеведеса. Немец не прилетел в Москву в обозначенный клубом срок. Причина проста — защитника напрягает нынешняя эпидемиологическая обстановка в Москве и России. Хеведес опасается за свое здоровье и считает, что в Германии ему будет безопаснее. 

При этом защитник в ближайшее время может провести переговоры с клубом о расторжении контракта по соглашению сторон. Хеведес хочет покинуть команду. В клубе поведение Хеведеса вызвало непонимание, но «Локомотив» готов к диалогу с футболистом. Сам игрок рассчитывает еще поиграть в Бундеслиге, зимой им активно интересовался «Кельн». Но Бенедикт допускает и вариант с завершением карьеры.

Все новости
Спортивный директор «Оренбурга»: «Легионеры скоро присоединятся к клубу»
Сегодня, 20:31 Комментарии6
Врач «Локомотива»: «Фарфан уже немного тренируется»
Сегодня, 20:15 Комментарии2
Кулаков вернулся в расположение «Урала»
Сегодня, 15:08 ВидеоКомментарии1
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
Сегодня, 14:20 Комментарии6
Агент Деспотовича: «По поводу ЦСКА я скажу так: дыма без огня не бывает»
Сегодня, 13:48 Комментарии10
Заразившийся коронавирусом Фарфан поблагодарил всех за поддержку
Сегодня, 11:09 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:08
Юра+Бенедикт.
Уже минус два.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:20
Пусть платит отступные
Alpribas
Alpribas
сегодня в 20:03
Все суды его оправдают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:02
влупить неустойку что бы другим неповадно было))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:56, ред.
Его личное решение.

И ничего с ним в период пандемии не сделаешь.

Например руководство Барселоны заявляло что если кто то из игроков откажется выходить на поле из за эпидемии, то к ним никаких мер наказания применяться не будут. Это их личное решение
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:37
Правильно поступил в Локо сейчас не чего ловить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:28
Просто хочет ускорить процесс расставания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:25
Обложить штрафами и выгнать поганой метлой...
Yurza
Yurza
сегодня в 19:18
Вот и началось.
shlomo
shlomo ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 19:17
Запахло "бомбой"......играли за звездочки.....и здорово играли...и никто не возмущался....и призов не было......ХОРОШЕЕ было времечко!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:16
Нормальный чемпион мира в Россию доигрывать не приедет. Роберто Карлос не в счёт..
VIPded
VIPded
сегодня в 19:13
Трусишка...)))
beefs
beefs
сегодня в 19:13
ну что же насильно мил не будешь..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100