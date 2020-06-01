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Наумов: «Сёмина надо просто понимать, а в „Локомотиве“ он мешал»

вчера, 17:18

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал подход бывшего наставника команды Юрия Сёмина к работе на трансферном рынке.

Сёмин ничего нового для меня не сказал. Я знаю Юрия Павловича и понимаю, что этот человек не остановится. Он считает, что еще рано завершать карьеру тренера. Обвинения в том, что Сёмин слишком много лезет в трансферы? Когда тренеру навязывают игрока, а он говорит, что игрок не нужен, это не значит, что тренер много лезет в трансферы. Решение должен принимать коллектив, за результат отвечают все. Сёмин правильно говорит: кто такие эти албанские агенты? Почему он должен, не зная игрока, брать его в клуб? Юрий Павлович никогда на это не пойдет. Пока Сёмин лично не убедится, что футболист усилит состав, он в жизни его не приобретет. Это головная боль для тренера и лишняя трата денег. Потом он вынужден будет встроить игрока в состав, а если ничего не получится, то тренеру скажут: «Ты сам его взял, вот и работай».

Посмотрите, какие фамилии называет Сёмин: Комличенко, Ерёменко. Эти футболисты реально усилили бы «Локомотив». Может, они были дорогими. Но Комличенко вообще играет в локомотивский футбол: на острие, именно он и убегал бы от Миранчука, как хотел Сёмин. У нас в свое время была возможность взять Милевского после Алиева, но я сразу сказал Юрию Павловичу, что это большой риск: два друга, склонные нарушать спортивный режим, могут выпить, а Москва – город соблазнов. По всем трансферам мы решали вместе, а когда Сёмину пытаются навязать того или иного игрока, у него возникает протест. Есть много агентов, желающих заработать. Юрия Павловича надо просто понимать, а здесь он мешал.

Напомним, что накануне истек срок действия контракта Сёмина с «Локомотивом». Пост главного тренера «железнодорожников» занял сербский специалист Марко Николич.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:29
Он просто мешал кикнадзе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Все трындят про Семина...
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