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Вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом за линию ворот, но гол не засчитали

17 июня 2020, 21:43
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

В матче 28-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед» случился судейский скандал.

В первом тайме вратарь хозяев Эрьян Нюланд зашел с мячом в ворота после столкновения с собственным защитником, но главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот. Также судья не прибегнул к помощи VAR в данном эпизоде.

Вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом за линию ворот, но гол не засчитали

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июня 2020 в 06:10
как известно, прогулки вблизи своих владений не запрещены ! )
mihaluch
mihaluch
18 июня 2020 в 00:24
Пусть так будет.
Тео Джонс
Тео Джонс
18 июня 2020 в 00:22
Шеффилд сливают из борьбы за ЛЧ банально гыгы)
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июня 2020 в 00:16
По ливерпульски это
dzvinka
dzvinka
18 июня 2020 в 00:13, ред.
hawk eye говорили они
позор
п.с. между прочим, эта система разрабатывалась и поставлялась за огромные деньги. Юристам Шеффилда и АПЛ надо тащить поставщика в суд.
Cap700
Cap700
18 июня 2020 в 00:13
Судья какой-то беспредельщик.
beefs
beefs
17 июня 2020 в 23:39
а где же вар....
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
17 июня 2020 в 23:11
Видимо авто система определения гола не сработала, Оливер сразу показал, что система определила, что мяч не пересек линию, хотя на повторе показалось, что это был гол.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
17 июня 2020 в 22:32
Довольно странная ситуёвина
Kuvan
Kuvan
17 июня 2020 в 22:27
makkie
Сегодня 22:02
главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот
_____________________________

Английский Вилков, не иначе!

Скорее Москалев тарасовский, ему пачка денег мешала.
Great Chris
Great Chris
17 июня 2020 в 22:09
Скучная, унылая игра. Но Вилла нужна ПЛ. Надеюсь, останемся.
makkie
makkie
17 июня 2020 в 22:02
главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот
_____________________________

Английский Вилков, не иначе!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
17 июня 2020 в 21:55
Судил, наверное, Иванов.
DXTK
DXTK
17 июня 2020 в 21:54
Оливер еще по матчу в ЛЧ Реал и Юве дал о себе ясное понятие, мутак со свистком, а дальше он лишь подтверждал это........
dimagas2
dimagas2
17 июня 2020 в 21:46
Вот и я про это,не понятки.Есть же эта система как в теннисе.
VAN ARM
VAN ARM
17 июня 2020 в 21:43
так не честно))
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