Вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом за линию ворот, но гол не засчитали

В матче 28-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед» случился судейский скандал.
В первом тайме вратарь хозяев Эрьян Нюланд зашел с мячом в ворота после столкновения с собственным защитником, но главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот. Также судья не прибегнул к помощи VAR в данном эпизоде.
позор
п.с. между прочим, эта система разрабатывалась и поставлялась за огромные деньги. Юристам Шеффилда и АПЛ надо тащить поставщика в суд.
позор
п.с. между прочим, эта система разрабатывалась и поставлялась за огромные деньги. Юристам Шеффилда и АПЛ надо тащить поставщика в суд.
Сегодня 22:02
главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот
_____________________________
Английский Вилков, не иначе!
Скорее Москалев тарасовский, ему пачка денег мешала.
Сегодня 22:02
главный арбитр встречи Майкл Оливер решил не засчитывать взятие ворот
_____________________________
Английский Вилков, не иначе!
Скорее Москалев тарасовский, ему пачка денег мешала.
_____________________________
Английский Вилков, не иначе!
_____________________________
Английский Вилков, не иначе!