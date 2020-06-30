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Сульшер: «Марсьяль – классный финишёр, он набирается опыта у Игало»

30 июня 2020, 07:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Антони Марсьяле, который отметился хет-триком в недавнем матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Антони проводит очень хороший сезон, он был очень важен для нас. Мы чувствовали это на протяжении нескольких месяцев, когда он отсутствовал из-за травмы, нам приходилось нелегко.

Он классный финишёр, всё дело в правильном выборе позиции. Он всё больше прогрессирует в этом смысле.

Одион [Игало] – бывалый центрфорвард. Он играл на этой позиции всю свою карьеру, в то время как Антони чаще выходил на фланге. Одион помогает ему на тренировках в том, что касается передвижения, тайминга и просто умения оставаться собой. Антони учится у опытного центрфорварда.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
30 июня 2020 в 08:49
Игало как никто другой пришелся ко двору в МЮ. Притом, что изначально был практически ноунеймом.
КЭТиК
КЭТиК
30 июня 2020 в 08:36
Шеффилд явно сдал после паузы.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
30 июня 2020 в 07:57
Так оно и есть
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