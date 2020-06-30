Сульшер: «Марсьяль – классный финишёр, он набирается опыта у Игало»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем команды , который отметился хет-триком в недавнем матче АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Антони проводит очень хороший сезон, он был очень важен для нас. Мы чувствовали это на протяжении нескольких месяцев, когда он отсутствовал из-за травмы, нам приходилось нелегко.

Он классный финишёр, всё дело в правильном выборе позиции. Он всё больше прогрессирует в этом смысле.

Одион [Игало] – бывалый центрфорвард. Он играл на этой позиции всю свою карьеру, в то время как Антони чаще выходил на фланге. Одион помогает ему на тренировках в том, что касается передвижения, тайминга и просто умения оставаться собой. Антони учится у опытного центрфорварда.