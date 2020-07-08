Артета: «Мы должны были вести 4:0, а игрок „Лестера“ – получить красную»

Главный тренер «Арсенала» после ничьей с «Лестером» (1:1) в 34-м туре АПЛ высказался на тему судейства. На 75-й минуте встречи за грубый фол на сопернике с поля был удалён хавбек «канониров» .

Я не понимаю правила. Я никогда не видел, чтобы рефери сам шёл смотреть какие-либо изображения. Но я ничего не могу с этим поделать, таковы правила.

Мы потеряли 2 очка, мы потерял Эдди, пока не знаем, на сколько матчей. Но теперь мы едем к «Тоттенхэму» и постараемся добыть 3 очка.

Я невероятно горд нашей командой и тем, как мы играли против такого соперника. Мы должны были вести 3:0 или 4:0, а «Лестер» должен был остаться вдесятером, за фол между 40-й и 45-й минутами.