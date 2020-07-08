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Артета: «Мы должны были вести 4:0, а игрок „Лестера“ – получить красную»

08 июля 2020, 06:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей с «Лестером» (1:1) в 34-м туре АПЛ высказался на тему судейства. На 75-й минуте встречи за грубый фол на сопернике  с поля был удалён хавбек «канониров» Эдвард Нкетиа.

Я не понимаю правила. Я никогда не видел, чтобы рефери сам шёл смотреть какие-либо изображения. Но я ничего не могу с этим поделать, таковы правила.

Мы потеряли 2 очка, мы потерял Эдди, пока не знаем, на сколько матчей. Но теперь мы едем к «Тоттенхэму» и постараемся добыть 3 очка.

Я невероятно горд нашей командой и тем, как мы играли против такого соперника. Мы должны были вести 3:0 или 4:0, а «Лестер» должен был остаться вдесятером, за фол между 40-й и 45-й минутами.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
08 июля в 10:18
Считаю, что Варди умышленно строил из себя ВанДамма и тут магия имен сработала. Варди - глыба, удалить его, нужно быть уверенным в себе арбитром. Кавана сдрейфил
LMI
LMI
08 июля в 07:05
Должны были. Но что тут пенять на судьбу. Если честно - задолбал Ляказетт, который каждую игру имеет 2-3 момента забить (100%), а хорошо если ОДИН разок закатит.
Постоянно не помогает команде жить спокойней
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 06:37
Должны были не считается счёт на табло.
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 06:19
А все получилось не так
ДСА
ДСА
08 июля в 06:16
Еврокубки уходят от Арсенала.
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