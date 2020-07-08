Пиоли: «Мы пропустили обидные голы от „Ювентуса“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура Серии А.

Все слова похвалы следует адресовать моим игрокам, они демонстрируют невероятный настрой и командный дух. Даже в трудные времена они держатся вместе и продолжают верить, за что и были вознаграждены этой большой победой.

Это следствие работы, которую мы проделываем каждый день на базе. Мы понимали, что до недавнего времени таблица не отображала наш уровень, поэтому отстранились от этого и сосредоточились на работе.

Теперь я знаю, что могу рассчитывать на каждого, кто выходит на поле. Они все знают, что нужно делать. Это необычный сезон. Следующая игра — с «Наполи», поэтому мы насладимся сегодняшней победой, но уже с нетерпением ждём следующей проверки.

Мы можем играть ещё лучше. Знаем, что если немного ослабим концентрацию или настрой, то сильно поплатимся за это. Мы уже заплатили за подобные ошибки в этом сезоне.

Мы извлекли максимум пользы из этого пенальти и вернули энтузиазм. Пропущенные голы были обидными, потому что могли бы защищаться гораздо лучше, но до этого момента игра была очень сбалансированной.

Возможное назначение Рангника? Я не задумываюсь о конце сезона и своём будущем. Я думаю о следующей игре и работе с этими футболистами, которые дарят мне столько радости.

Мы стали командой, потому что стали лучше понимать друг друга, узнали свои сильные и слабые стороны. Я очень счастлив и горд быть здесь, и хочу закончить сезон на мажорной ноте. Я не знаю, что будет после, но когда время придёт, всё станет понятно.