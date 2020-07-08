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Леау: «Мы заслужили эту победу над „Ювентусом“»

08 июля 2020, 01:37
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Мы проигрывали 0:2, но у нас всё ещё оставалось время, чтобы сделать свою работу, и мы заслужили эту победу.

Все в команде боролись за каждый мяч, и это определило игру. Впереди ещё много матчей, и мы должны продолжать в том же духе.

Ибрагимович всегда даёт советы и помогает мне. Он сказал, что у меня есть талант, чтобы делать разницу здесь, в «Милане». Я обязательно останусь здесь на следующий сезон.

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Rare Fish
Rare Fish
08 июля в 01:42
конечно папуас,, ты парме забить не можешь..когда вам надо забить..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 01:40
До того чтобы делать разницу пока ещё далеко.
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