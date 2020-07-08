Леау: «Мы заслужили эту победу над „Ювентусом“»

Форвард «Милана» прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Мы проигрывали 0:2, но у нас всё ещё оставалось время, чтобы сделать свою работу, и мы заслужили эту победу.

Все в команде боролись за каждый мяч, и это определило игру. Впереди ещё много матчей, и мы должны продолжать в том же духе.

Ибрагимович всегда даёт советы и помогает мне. Он сказал, что у меня есть талант, чтобы делать разницу здесь, в «Милане». Я обязательно останусь здесь на следующий сезон.