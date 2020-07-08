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Сарри: «Первые 60 минут „Ювентус“ демонстрировал игру мирового класса»

08 июля 2020, 02:07
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Милана» (2:4) в матче 31-го тура Серии А.

Думаю, что в первые 60 минут мы показывали игру мирового класса. Мы полностью контролировали матч, но затем наступил провал. Здесь даже не стоит сильно зацикливаться, потому что через три дня у нас ещё одна игра.

Это был полный провал, который длился 15 минут. С другими командами такое уже происходило в это время. Нужно извлечь плюсы из этой игры, которые заключаются в том, что на протяжении часа мы полностью её контролировали.

Как правило, найти причины таких необъяснимых провалов даже не представляется возможным.

Я видел много других команд, которые испытали похожие поздние провалы, потому что это необычная ситуация, когда ты играешь и тренируешься при таких температурах и когда матчи происходят так часто.

До 62-й минуты защита была в порядке, так как до этого мы не давали «Милану» ни единого шанса. Но провал ударил по всем. Ты можешь поменять всех 11 игроков, но это не будет иметь значения.

Не думаю, что поражение «Лацио» от «Лечче» как-то повлияло на наш матч, иначе мы изначально бы так неважно смотрелись. Но нет, большую его часть мы были сконцентрированы. Я даже не считаю, что мы расслабились после счёта 2:0. Провал начался после пенальти.

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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP
09 июля в 20:39
Но Ибра и Ко их три очка ....но вы понимаете.
azkan
azkan
08 июля в 15:42
Тогда Милан показал галактическую игру))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
08 июля в 12:57
Молчал бы уже!! Это же надо уметь за год уничтожил такую команду!! Все что сделал Макс за 5 лет , Сарри просто похоронил! Недождусь когда его выгонят и вернут Макса!!!
juvenale
juvenale
08 июля в 12:10
милан отскочил благодаря левому пеналю,но физрука в любом случае нужно гнать
milanetto9
milanetto9
08 июля в 11:47
до гола Рабьё игра была равно это всё отмазки
feris1
feris1
08 июля в 09:26
Сарри несёт какую то чепуху(
Что он курит?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
08 июля в 09:03
Когда уже выгонят этого бездарного тренера и больше никогда не будем о нем вспоминать!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
08 июля в 06:14
Дурака не валяй
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 05:38
Сарри ещё тот балабол
Шатаут
Шатаут
08 июля в 02:57
Пеналду: Ерунда, что проиграли, главное я забил....
ZjzoRe
ZjzoRe
08 июля в 02:16
куда там футболу Баварии, Реала, Ливерпуля - Ювентус в первом тайме, оказывается, мировой класс показывал!

Возня в центре поля с отрезанными от полузащиты нападающими, катание мяча назад и поперек, вот что видели мы, но оказывается, это была игра топ-уровня!
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