Сарри: «Первые 60 минут „Ювентус“ демонстрировал игру мирового класса»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Милана» (2:4) в матче 31-го тура Серии А.

Думаю, что в первые 60 минут мы показывали игру мирового класса. Мы полностью контролировали матч, но затем наступил провал. Здесь даже не стоит сильно зацикливаться, потому что через три дня у нас ещё одна игра.

Это был полный провал, который длился 15 минут. С другими командами такое уже происходило в это время. Нужно извлечь плюсы из этой игры, которые заключаются в том, что на протяжении часа мы полностью её контролировали.

Как правило, найти причины таких необъяснимых провалов даже не представляется возможным.

Я видел много других команд, которые испытали похожие поздние провалы, потому что это необычная ситуация, когда ты играешь и тренируешься при таких температурах и когда матчи происходят так часто.

До 62-й минуты защита была в порядке, так как до этого мы не давали «Милану» ни единого шанса. Но провал ударил по всем. Ты можешь поменять всех 11 игроков, но это не будет иметь значения.

Не думаю, что поражение «Лацио» от «Лечче» как-то повлияло на наш матч, иначе мы изначально бы так неважно смотрелись. Но нет, большую его часть мы были сконцентрированы. Я даже не считаю, что мы расслабились после счёта 2:0. Провал начался после пенальти.