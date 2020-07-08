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Индзаги после поражения от «Лечче»: «Проблема „Лацио“ в травмах игроков»

08 июля 2020, 04:54
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Лечче» (1:2) в матче 31-го тура Серии А.

Проблема в том, что после паузы в чемпионате мы возвратились с травмированными игроками. Это ограничивало наши возможности ротировать состав. Некоторые из тех, кто играл сегодня, были не в лучших кондициях. Мы проиграли три матча за 15 дней после того, как многие месяцы шли без поражений, так что это не совпадение.

Мы должны продолжать верить в мечту. Сейчас она заключается в том, чтобы математически гарантировать участие в Лиге чемпионов. Надеемся достичь этого как можно скорее, но это наша единственная задача (Прим. — Индзаги давал комментарий до поражения «Ювентуса» от «Милана»).

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
08 июля в 10:53
Всякое бывает в футболе.
Ozabot
Ozabot
08 июля в 06:27
Так и есть. «Лацио» надо покупать больше игроков и усиливать лавку после сезона.
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 06:18
Весьма сенсационный результат.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 05:07
Наверное он прав
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