Индзаги после поражения от «Лечче»: «Проблема „Лацио“ в травмах игроков»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал поражение от «Лечче» (1:2) в матче 31-го тура Серии А.

Проблема в том, что после паузы в чемпионате мы возвратились с травмированными игроками. Это ограничивало наши возможности ротировать состав. Некоторые из тех, кто играл сегодня, были не в лучших кондициях. Мы проиграли три матча за 15 дней после того, как многие месяцы шли без поражений, так что это не совпадение.

Мы должны продолжать верить в мечту. Сейчас она заключается в том, чтобы математически гарантировать участие в Лиге чемпионов. Надеемся достичь этого как можно скорее, но это наша единственная задача (Прим. — Индзаги давал комментарий до поражения «Ювентуса» от «Милана»).