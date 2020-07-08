Ибрагимович: «Будь я в „Милане“ с начала сезона, мы бы взяли Скудетто»

Нападающий «Милана» дал комментарий после победы над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура Серии А.

О том, что в этом году ему исполнится 39 лет

Я стар, это не секрет! Но возраст – всего лишь цифры. Я хорошо работаю и сегодня сыграл больше, чем в прошлом матче. Я хорошо себя чувствую и стараюсь всячески помогать команде.

О подсказках одноклубникам со скамейки и запасных и о том, готовится ли он таким образом к тренерской работе

Я президент, игрок и тренер! Единственный минус заключается в том, что мне платят только как игроку! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы завоевали чемпионство.

О том, останется ли он в «Милане» на следующий сезон

Посмотрим, посмотрим. У меня есть ещё месяц, чтобы насладиться этим. Сейчас всё происходит в странной обстановке, и мы не можем повлиять на эту ситуацию.

Я не знаю, последний ли раз болельщики видели меня вживую. Это вполне возможно. Почему? Читайте между строк...

Мне очень нравится в «Милане». Мне 38 лет, физика уже не та, но я подхожу к этому с умом и не пытаюсь делать то же, что делал в 20 лет.

Но если я не влияю на игру, то это не по мне. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь затем, чтобы помогать своим партнёрам, клубу и болельщикам.