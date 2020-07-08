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Ибрагимович: «Будь я в „Милане“ с начала сезона, мы бы взяли Скудетто»

08 июля 2020, 02:24
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий после победы над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура Серии А.

О том, что в этом году ему исполнится 39 лет

Я стар, это не секрет! Но возраст – всего лишь цифры. Я хорошо работаю и сегодня сыграл больше, чем в прошлом матче. Я хорошо себя чувствую и стараюсь всячески помогать команде.

О подсказках одноклубникам со скамейки и запасных и о том, готовится ли он таким образом к тренерской работе

Я президент, игрок и тренер! Единственный минус заключается в том, что мне платят только как игроку! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы завоевали чемпионство.

О том, останется ли он в «Милане» на следующий сезон

Посмотрим, посмотрим. У меня есть ещё месяц, чтобы насладиться этим. Сейчас всё происходит в странной обстановке, и мы не можем повлиять на эту ситуацию.

Я не знаю, последний ли раз болельщики видели меня вживую. Это вполне возможно. Почему? Читайте между строк... 

Мне очень нравится в «Милане». Мне 38 лет, физика уже не та, но я подхожу к этому с умом и не пытаюсь делать то же, что делал в 20 лет.

Но если я не влияю на игру, то это не по мне. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь затем, чтобы помогать своим партнёрам, клубу и болельщикам.

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milanetto9
milanetto9 ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 10:03, ред.
ну кто кто а про судей болельщики Юве молчали бы))),Милан взгрел первую и вторую команду чемпионата так что по класс ниже Вероны
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 июля в 16:45
Да уж скромности Златану не занимать
WAZZAAP
WAZZAAP
08 июля в 19:12
    milanetto9
    milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
    08 июля в 12:56
    Сегодня Милан и показал чего Ювентус стоит))))
    juvenale
    juvenale
    08 июля в 12:09
    что это дерево несет?забил левый пенальти и королем себя возомнил)) в таблицу пусть посмотрит....этот игрочишка держится только на пиаре,вся его сила была видна в ЛЧ,где он просто нулевой и никогда не решал
    milanetto9
    milanetto9
    08 июля в 11:52
    Ибра есть Ибра и он ничем не хуже Роналду
    feris1
    feris1
    08 июля в 09:16
    Мании величия ему не отнимать.
    RMA 005
    RMA 005
    08 июля в 08:01
    Этому всегда и везде все было пох.
    Наглый,безумно талантливый, безшабашный сукин сын.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    08 июля в 07:03
    дорого бы обошлось покупать пенальти в каждом матче для Златона
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 июля в 06:39
    Язык то без костей, можно и балаболить
    Ozabot
    Ozabot
    08 июля в 06:29
    Златан классный, хоть и безумный. Даже в его бахвальстве и браваде есть какое-то обаяние и харизма. Ну, и трудяга в своей упертости. В древности такие брали города и завоевывали страны.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    08 июля в 06:00
    Ой хватит а уже.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    08 июля в 05:50
    Ибра успокойся спустись с небес
    ДАША Д
    ДАША Д
    08 июля в 05:17
    Это вряд ли, что взяли бы скудетто, но очков точно набрали бы побольше.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    08 июля в 04:35
    Любят Злата с Кристинкой перед зеркалом повертеться.
    Comentarios
    Comentarios
    08 июля в 03:07
    Молодец "старичок"
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    08 июля в 02:35
    Сам себя не похвалишь, так и никто не похвалит!!!
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