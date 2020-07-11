Лунёв получил серьёзную травму

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Травма серьёзная. Он пропустит определённое время.
Футболист получил травму в концовке матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата», выбивая мяч от своих ворот.
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Травма серьёзная. Он пропустит определённое время.
Футболист получил травму в концовке матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата», выбивая мяч от своих ворот.
Лунтику здоровья. Травма на ровном месте это очень обидно.
Лунтику здоровья. Травма на ровном месте это очень обидно.
Видно в голове сидел ляп с голом.
Луневу здоровья.
Видно в голове сидел ляп с голом.
Луневу здоровья.
Здоровья Андрею
Здоровья Андрею
Миша-удачи!
Миша-удачи!