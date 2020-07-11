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Лунёв получил серьёзную травму

11 июля 2020, 21:30
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Травма серьёзная. Он пропустит определённое время.

Футболист получил травму в концовке матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата», выбивая мяч от своих ворот.

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Все комментарии
МапС
МапС
12 июля в 10:32
У Михуила опять появился шанс стать первым.
Лунтику здоровья. Травма на ровном месте это очень обидно.
kastites
kastites
12 июля в 10:25
    Garrincha58
    Garrincha58
    12 июля в 10:15
    вообще не понимаю чем занимается в команде Бирюков 16 лет и до сих пор нет своего приличного вратаря
    Garrincha58
    Garrincha58
    12 июля в 10:13
    надо срочно искать воротчика иначе Зениту удачи не видать
    oFANATo
    oFANATo
    12 июля в 08:53, ред.
    Обидная травма - на ровном месте.
    Видно в голове сидел ляп с голом.
    Луневу здоровья.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 03:03
    Здоровья Андрею!
    oleg3k
    oleg3k
    12 июля в 02:07
    Повезло парню,не будет участвовать в разгроме бомжей в кубке.
    Stilannt
    Stilannt
    12 июля в 00:25
    Печально, что не поучаствует в разгроме спартака.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    11 июля в 23:16
    Судя по всему, растяжение паховой связки
    Здоровья Андрею
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 июля в 23:06
    Очень жаль. Надеюсь, всё обойдётся малой кровью...
    For56tas
    For56tas
    11 июля в 22:41
    Здоровья Луневу!
    Лакшери
    Лакшери ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 22:40
    А лунев тащер что п**ц
    Союзник противников
    Союзник противников
    11 июля в 22:36
    На ровном месте.Прискорбно.Хотя чудил с первых минут.
    Лакшери
    Лакшери ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 22:27
    Миша по сезону матчей 9 подряд отыграл и весьма неплохо
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 22:12
    очень жаль.
    iri13
    iri13
    11 июля в 21:38
    ..как жалко, хорошо хоть сыграл в "золотом" матче с Сочи, Андрей- здоровья!
    Миша-удачи!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    11 июля в 21:35, ред.
    Хз, но я как болельщик Зенита немного рад этому. Дико начал бесить Лунёв после того, как из-за его ляпа Зенит вместо одной восьмой ЛЧ отправился домой. А Кержаков получше на воротах смотрится, как по мне.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 июля в 21:34
    Теперь Мишаня будет в рамке стоять.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 июля в 21:33
    Здоровья парню.
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