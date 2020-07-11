Защитник «Ахмата» Анхель перенёс операцию и пропустит 10 недель

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11 июля 2020, 15:03

Защитник «Ахмата» перенес операцию на предплечье после травмы, полученной в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4) 4 июля.

Официальный твиттер грозненского клуба сообщает, что срок восстановления 27-летнего венесуэльца — десять недель.