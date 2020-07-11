Защитник «Ахмата» Анхель перенёс операцию и пропустит 10 недель

Защитник «Ахмата» Анхель Вилькер перенес операцию на предплечье после травмы, полученной в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4) 4 июля.
Официальный твиттер грозненского клуба сообщает, что срок восстановления 27-летнего венесуэльца — десять недель.
Защитник Анхель Вилькер перенёс операцию на предплечье. Напомним, футболист получил травму в матче 26-го тура с ЦСКА.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 11, 2020
Сроки восстановления — десять недель. Желаем Анхелю скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/yVGIgfuHiI