«Локомотив» в Твиттере потроллил «Спартак»

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24 июля 2020, 09:50

«Локомотив» в своем Твиттере иронично пошутил над «Спартаком» на тему еврокубков.

Недавно Твиттер железнодорожников был заблокирован на несколько дней на фоне взломов крупных аккаунтов в социальной сети. Спустя 9 дней «Локомотив» вернул доступ к своей учетной записи.

Во время блокировки Твиттера «Локо» пресс-служба «Спартака» в ответ на один из комментариев пошутила над своими столичными соседями: «По взломам – к „Локомотиву“, у нас всё красиво». Сегодня «Локо», когда аккаунт был разблокирован, парировал шутку «Спартака»: «Лучше 9 дней без Твиттера, чем сезон без еврокубков».