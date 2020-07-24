«Локомотив» в Твиттере потроллил «Спартак»

«Локомотив» в своем Твиттере иронично пошутил над «Спартаком» на тему еврокубков.
Недавно Твиттер железнодорожников был заблокирован на несколько дней на фоне взломов крупных аккаунтов в социальной сети. Спустя 9 дней «Локомотив» вернул доступ к своей учетной записи.
Во время блокировки Твиттера «Локо» пресс-служба «Спартака» в ответ на один из комментариев пошутила над своими столичными соседями: «По взломам – к „Локомотиву“, у нас всё красиво». Сегодня «Локо», когда аккаунт был разблокирован, парировал шутку «Спартака»: «Лучше 9 дней без Твиттера, чем сезон без еврокубков».
стремная статистика, надо исправляться😉
стремная статистика, надо исправляться😉
или, может быть, хоть кого-нибудь ...
или, может быть, хоть кого-нибудь ...
А то как говорится - поспешишь людей насмешишь.
А то как говорится - поспешишь людей насмешишь.
"ща спартачи набегут и будут писать "да вас там всех вздёрнут в Европе!!"
хотя и ежу ясно, что гораздо зашкварнее вообще в еврокубках не участвовать))
"ща спартачи набегут и будут писать "да вас там всех вздёрнут в Европе!!"
хотя и ежу ясно, что гораздо зашкварнее вообще в еврокубках не участвовать))