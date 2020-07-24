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«Локомотив» в Твиттере потроллил «Спартак»

24 июля 2020, 09:50

«Локомотив» в своем Твиттере иронично пошутил над «Спартаком» на тему еврокубков. 

Недавно Твиттер железнодорожников был заблокирован на несколько дней на фоне взломов крупных аккаунтов в социальной сети. Спустя 9 дней «Локомотив» вернул доступ к своей учетной записи. 

Во время блокировки Твиттера «Локо» пресс-служба «Спартака» в ответ на один из комментариев пошутила над своими столичными соседями: «По взломам – к „Локомотиву“, у нас всё красиво». Сегодня «Локо», когда аккаунт был разблокирован, парировал шутку «Спартака»: «Лучше 9 дней без Твиттера, чем сезон без еврокубков».

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mortid
mortid ответ sashasokol (раскрыть)
25 июля в 22:00
    sashasokol
    sashasokol ответ mortid (раскрыть)
    25 июля в 09:30
    Быстро ты переобуваешься, но чему я удивляюсь, ты же болельщик Спартака))) Я тебе написал про позорные выступления СМ, а ты тему меняешь. Ты лучше напиши сколько СМ-середняка принёс евроочков за последние 5 лет))) или как вы пережили позорные 7:1 и 1:18)))
    mortid
    mortid ответ sashasokol (раскрыть)
    25 июля в 02:29
    Точно так же как и никогда не удостоятся аплодисментов стоя от болельщиков Реала на Сантьяго Бернабеу ;) И так же никогда не войдут в этот список команд выигравших все 6 матчей в группе ЛЧ: «Милан», «ПСЖ», «Спартак», «Барселона» и «Реал».
    sashasokol
    sashasokol ответ mortid (раскрыть)
    24 июля в 23:06, ред.
    ))) и это пишет болельщик команды, которую позорно наклоняли АЕКи, Браги и другие серядняком Европы. Кроме того, твогму см-серядняку принадлежит два антирекорд в ЛЧ (7:1 и 1:18), которые команды из России никогда не побьют)))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    24 июля в 15:57
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ kastites (раскрыть)
      24 июля в 13:50
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
        24 июля в 13:25, ред.
        По моему мнению Спартаку надо стать командой, настоящей командой а потом уже и в европу. А почему вопрос, то поставлен вами расформироваться??? Команду надо возродить, а потом суваться по европам. А лезть туда и с позором.....????? Ну это мы уже проходили и все клубы наши проходят это каждый год. В этом году, кто сможет выступить достойно??? Если еще усилиться зенит.... Все.... больше ни кто.
        mortid
        mortid
        24 июля в 13:10, ред.
          Azu-Killah37
          Azu-Killah37 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          24 июля в 13:00
          По вашей логике тогда Спартаку проще расформироваться) Зачем им вообще играть?)
          kastites
          kastites
          24 июля в 12:26
          О спартак ноги не вытирает только ленивый))
          12й игрок
          12й игрок
          24 июля в 12:22
          Все троллят спартак гыгы
          Carcasss
          Carcasss
          24 июля в 12:20
          У паровозов за последние два сезона в ЛЧ десять(!) поражений за 12 игр,
          стремная статистика, надо исправляться😉
          номер 12
          номер 12 ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
          24 июля в 12:11
          А что собственно Лейпциг? Это тебе не Сент-Этьен, не АЕК и даже не Брага. Это один из сильнейших клубов Германии, который в этом году серьезно претендовал на чемпионство.
          RIR68
          RIR68
          24 июля в 12:02
          7 у спартака всё красиво! 7
          4RT
          4RT
          24 июля в 11:57
          Это не надолго
          Footbolista
          Footbolista
          24 июля в 11:43, ред.
          Ждем твиты Локо про успехи в ЛЧ...со времен основания Твиттера...
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ Aчиститель (раскрыть)
          24 июля в 11:19
          Ты правильно написал что они хоть там БУДУТ. Да только БУДУТ....))). Полностью согласен с тобой, что БУДУТ...........
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
          24 июля в 11:15
          По мне, как проигрывать зашкваренным европейским командам, это я вашим сленгом, с пятибальными мячами, то лучше и не играть.
          112910415
          112910415
          24 июля в 10:28
          могучий бронепоезд сметёт всех в Лиге Чемпионов !
          или, может быть, хоть кого-нибудь ...
          blasgovest
          blasgovest ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
          24 июля в 10:28
          Ляйпцигу не стыдно проиграть, сильнейший клуб Европы, вот Браге или АЕКу из Кипра позор на всю жизнь.
          oFANATo
          oFANATo
          24 июля в 10:27
          Хоть я и болельщик ЦСКА и спартак наш принципиальный соперник, но на месте Локомотива я бы не стал пока угорать над мясными, пока Локо не добился чего то положительного в ЛЧ в предстоящем розыгрыше. А то как бы не получилось, как в прошлой ЛЧ - 4-ое место. Вот тогда может обраточка от мясных и вернуться.
          А то как говорится - поспешишь людей насмешишь.
          Azu-Killah37
          Azu-Killah37 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          24 июля в 10:26
          Зашёл сюда ради вашего комментария) Хотел написать
          "ща спартачи набегут и будут писать "да вас там всех вздёрнут в Европе!!"
          хотя и ежу ясно, что гораздо зашкварнее вообще в еврокубках не участвовать))
          Izmar
          Izmar ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
          24 июля в 10:26
          Не получится, смеются обычно над спартаком.
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Lukajs (раскрыть)
          24 июля в 10:26
          про ляйпциг вспомни
          Lukajs
          Lukajs ответ Тага Дага (раскрыть)
          24 июля в 10:25
          Да, про Брагу, 7-0 и 1-18 даже вспоминать не хочется.
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          24 июля в 10:25
          ой быстрее бы начало следующей ЛЧ хоть посмеемся
          Тага Дага
          Тага Дага
          24 июля в 10:22
          Вообще то евро кубки это не российского....там просто участие и позор. А вот кто такие рельсы перед лучшей командой России. ..флагман российского футбола Спартаком...вот это не понятно.
          Aчиститель
          Aчиститель ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          24 июля в 10:13
          Они хоть там будут, а свиньям даже в кубке Тины играть не суждено.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          24 июля в 10:09
          Все наши "доблесные" клубы, как зашли в Еврокубки, так и повылетают с позором из них как пробки из шампани...).
          For56tas
          For56tas
          24 июля в 10:06
          Лучше было бы ответить девять сезонов без еврокубков.
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