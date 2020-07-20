«Нестерпимый стыд», — Назаров написал стихи в честь победы «Зенита»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своих стихах прокомментировал поражение московского клуба от «Зенита» в полуфинале Кубка России.
Как хорошо, что я не за «Зенит»!
Какое счастье, что не опорочен
И что кислотный нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.
Победа эта вовсе не для вас!
Не ваши эти кубок и медали!
О вас не думали — был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.
И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьёте радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.
Величье ваше — абсолютный миф!
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
И, как пустой непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?
И вот тогда вам люди не простят!
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За «Химки» будет души рвать в финале.
в неправедную суть я за свиней 5 литров
поднимаю беру все на сутулую грудь
люблю я федуна ведь он мне платит
за вирши дилетантские мои
но ты тупая поворешка успокойся
твой клуб отправится в пердив
не будет больше федунка и цорна
и смерть вам обеспечит
наш ЗЕНИТ
в неправедную суть я за свиней 5 литров
поднимаю беру все на сутулую грудь
люблю я федуна ведь он мне платит
за вирши дилетантские мои
но ты тупая поворешка успокойся
твой клуб отправится в пердив
не будет больше федунка и цорна
и смерть вам обеспечит
наш ЗЕНИТ
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
Особенно понравилось, а если жизнь не раздавит, как спартак не сделает больше чемпионом, что тогда?
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
Особенно понравилось, а если жизнь не раздавит, как спартак не сделает больше чемпионом, что тогда?
Действительно счастье...что он не за Зенит....ну реально...
Касаемо 2-го четверостишия:
Кто с постоянством берёт кубки и медали,а кто только в "юбилеи" и на "заказ" и так все знают...
Касаемо 3-го четверостишия:
Каждому своё...не всем дано шампанское из кубков пить...и всем всё равно что пьёт Назаров,коль после этих пахучих напитков - такой рифмованный бред....
Касаемо 4-го четверостишия:
Позор не упасть лишившись денег.....а быть в нижней части таблицы имея второй бюджет...
Касаемо 5-го четверостишия:
Обыграть Спартак 3 раза в сезоне - не значит "задолбать" весь российский футбол...
"ВнутриМКАДье" - не вся Россия
Действительно счастье...что он не за Зенит....ну реально...
Касаемо 2-го четверостишия:
Кто с постоянством берёт кубки и медали,а кто только в "юбилеи" и на "заказ" и так все знают...
Касаемо 3-го четверостишия:
Каждому своё...не всем дано шампанское из кубков пить...и всем всё равно что пьёт Назаров,коль после этих пахучих напитков - такой рифмованный бред....
Касаемо 4-го четверостишия:
Позор не упасть лишившись денег.....а быть в нижней части таблицы имея второй бюджет...
Касаемо 5-го четверостишия:
Обыграть Спартак 3 раза в сезоне - не значит "задолбать" весь российский футбол...
"ВнутриМКАДье" - не вся Россия