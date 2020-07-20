«Нестерпимый стыд», — Назаров написал стихи в честь победы «Зенита»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своих стихах прокомментировал поражение московского клуба от «Зенита» в полуфинале Кубка России.

Как хорошо, что я не за «Зенит»!

Какое счастье, что не опорочен

И что кислотный нестерпимый стыд

Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!

Не ваши эти кубок и медали!

О вас не думали — был выполнен заказ,

А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,

Добро и зло приемлете покорно,

Вы пьёте радость с привкусом стыда

И с тонкой вонью жидкости позорной.

Величье ваше — абсолютный миф!

Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

И, как пустой непрофильный актив,

«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят!

Вы так футбол российский задолбали,

Что вся Россия, абсолютно вся,

За «Химки» будет души рвать в финале.