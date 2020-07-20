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«Нестерпимый стыд», — Назаров написал стихи в честь победы «Зенита»

20 июля 2020, 14:55

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своих стихах прокомментировал поражение московского клуба от «Зенита» в полуфинале Кубка России.

Как хорошо, что я не за «Зенит»!
Какое счастье, что не опорочен
И что кислотный нестерпимый стыд
Меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас!
Не ваши эти кубок и медали!
О вас не думали — был выполнен заказ,
А вы случайно около стояли.

И в этом ваша главная беда,
Добро и зло приемлете покорно,
Вы пьёте радость с привкусом стыда
И с тонкой вонью жидкости позорной.

Величье ваше — абсолютный миф!
Что делать будете, когда вас жизнь раздавит
И, как пустой непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета в нищету отправит?

И вот тогда вам люди не простят!
Вы так футбол российский задолбали,
Что вся Россия, абсолютно вся,
За «Химки» будет души рвать в финале.

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Александр Алексатов
Александр Алексатов
23 июля в 23:59
и из запоя я в запой гуляю и трачу жизнь
в неправедную суть я за свиней 5 литров
поднимаю беру все на сутулую грудь
люблю я федуна ведь он мне платит
за вирши дилетантские мои
но ты тупая поворешка успокойся
твой клуб отправится в пердив
не будет больше федунка и цорна
и смерть вам обеспечит
наш ЗЕНИТ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 03:04
Здорово! Так их Дмитрий.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
20 июля в 21:47
Нормальный слог.
Нури Нуриев
Нури Нуриев
20 июля в 20:56
СОБАКА ЛАЕТ , КАРАВАН ИДЕТ !
Wolf77785
Wolf77785
20 июля в 20:44
Слабые стихи, умственно-отсталые даже скорее всего
n272nm
n272nm ответ Санчо Панса (раскрыть)
20 июля в 20:17
"немного бомбит?" (С) У него адски полыхает :)))))
Garrincha58
Garrincha58
20 июля в 19:27
ещё один кулинар-стихоплёт решил попиарится, иди на кухню готовь свиные отбивные
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июля в 18:40
Браво, Дмитрий! Какие стихи, какие слова) У тебя, скажи честно, немного бомбит, да?
Константин Белых
Константин Белых ответ kostjan 58 (раскрыть)
20 июля в 18:05
Я до этого матча реально думал что Зенит наголову выше всех в чемпе. Пусть проиграли (от подлости никто не застрахован) Но эта игра показала что без адм ресурса и фармов они никто и звать их никак.
makkie
makkie
20 июля в 18:03
Мощно и правдиво!
112910415
112910415
20 июля в 17:49
в этот раз хороший, сбалансированный текст получился, браво !
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 17:19
    blasgovest
    blasgovest
    20 июля в 17:03
    Величье ваше — абсолютный миф!
    Что делать будете, когда вас жизнь раздавит

    Особенно понравилось, а если жизнь не раздавит, как спартак не сделает больше чемпионом, что тогда?
    ekliziast
    ekliziast ответ 12й игрок (раскрыть)
    20 июля в 17:03
    А что у Тамбова появилось три фарма , или судейский корпус Тамбов выкупил, или по 3рубля игроков скупает, или на Тамбов ВАР работает?Тамбов выиграл и более ни чего, все по честному.
    sten312
    sten312 ответ Добряк (раскрыть)
    20 июля в 16:58
    Сначала хлебанул...
    Добряк
    Добряк
    20 июля в 16:57
    Назаров хайпанул...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 июля в 16:54, ред.
    Касаемо 1-го четверостишия:
    Действительно счастье...что он не за Зенит....ну реально...

    Касаемо 2-го четверостишия:
    Кто с постоянством берёт кубки и медали,а кто только в "юбилеи" и на "заказ" и так все знают...

    Касаемо 3-го четверостишия:
    Каждому своё...не всем дано шампанское из кубков пить...и всем всё равно что пьёт Назаров,коль после этих пахучих напитков - такой рифмованный бред....

    Касаемо 4-го четверостишия:
    Позор не упасть лишившись денег.....а быть в нижней части таблицы имея второй бюджет...

    Касаемо 5-го четверостишия:
    Обыграть Спартак 3 раза в сезоне - не значит "задолбать" весь российский футбол...
    "ВнутриМКАДье" - не вся Россия
    Смольчик
    Смольчик ответ stanichnik (раскрыть)
    20 июля в 16:53, ред.
    Михаил Сергеевич еще не допился до такой степени как Назаров.
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 июля в 16:53
      sten312
      sten312
      20 июля в 16:52
      До чего Назаров убог,грешно смеяться над больным человеком.
      Некакойшенко
      Некакойшенко ответ Константин Белых (раскрыть)
      20 июля в 16:52
      А самое интересное, что не понимают того, что когда нибудь произойдёт откат и тогда наступит расплата.Реальная расплата, а не какие то там коменты.
      kostjan 58
      kostjan 58
      20 июля в 16:38
      а где вы все были правдолюбцы когда выгоняли Карреру ...это вам расплата за непорядочность...
      stanichnik
      stanichnik
      20 июля в 16:32, ред.
      А Михаилу Сергеевичу слабо ответить Назарову в том же духе?
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Некакойшенко (раскрыть)
      20 июля в 16:26
      Самое главное даже по комментам они понимают что в этот раз лоханулись и с ВАРОМ и судьей. Но признать этого они не могут. Их 56ьный лозунг-Мы Зенит и нам это нравится
      denmig
      denmig
      20 июля в 16:20
        Юрниекс
        Юрниекс
        20 июля в 16:05
          ШМЕЛЬ-258
          ШМЕЛЬ-258
          20 июля в 16:02
          62овенькие каракули, подогнанные под рифму.
          Блоссия
          Блоссия
          20 июля в 16:02
          На сей раз не в бровь, а в глаз.
          Весёлый могильщик
          Весёлый могильщик
          20 июля в 16:01
          Дешевый пиар дешевого поваренка.
          kostjan 58
          kostjan 58
          20 июля в 15:57
          писать такие вот сонеты увы чудак не мудрено....среди го..а вы все поэты среди поэтов вы го..о.
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