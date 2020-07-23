«Зенит» — «Локомотиву»: «А „Спартаку“ ВАР два пенальти не отменил»

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23 июля 2020, 20:14

«Зенит» создал альтернативный вариант мема про Наташу и котов.

«Сине-бело-голубые» решили пошутить на тему того, что официальный твиттер «Локомотива» не обновляется больше недели. По итогам минувшего чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» зовоевали путевки в групповой раунд ЛЧ , «Спартак» забил два гола с пенальти в матче 30-го тура РПЛ против «Рубина».

Данный мем заключается в том, что коты смотрят сверху в камеру, будят свою хозяйку, сообщая ей свои требования и последние новости. Фразы животных меняются в зависимости от контекста шутки.