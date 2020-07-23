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«Зенит» — «Локомотиву»: «А „Спартаку“ ВАР два пенальти не отменил»

23 июля 2020, 20:14

«Зенит» создал альтернативный вариант мема про Наташу и котов.

«Зенит» — «Локомотиву»: «А „Спартаку“ ВАР два пенальти не отменил»

«Сине-бело-голубые» решили пошутить на тему того, что официальный твиттер «Локомотива» не обновляется больше недели. По итогам минувшего чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» зовоевали путевки в групповой раунд ЛЧ, «Спартак» забил два гола с пенальти в матче 30-го тура РПЛ против «Рубина».

Данный мем заключается в том, что коты смотрят сверху в камеру, будят свою хозяйку, сообщая ей свои требования и последние новости. Фразы животных меняются в зависимости от контекста шутки.

«Зенит» — «Локомотиву»: «А „Спартаку“ ВАР два пенальти не отменил»

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Байкал-38
Байкал-38
24 июля в 05:42
antant1
antant1
24 июля в 04:28
Это юмор? бред какой-то )
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Паровозов (раскрыть)
24 июля в 02:45
И это что, будет смешно?) этот твой "мем"и так на официальной странице Зенита и в инсте и в ютубе есть!
oFANATo
oFANATo
23 июля в 22:12
Такую фигню могли придумать только бомжи!))))
Yurza
Yurza ответ Паровозов (раскрыть)
23 июля в 21:57, ред.
А в Локомотивe это кто будет делать, или всей командой?
Wolf77785
Wolf77785
23 июля в 21:07
зовоевали...
112910415
112910415
23 июля в 21:03
так себе юмор, мягко говоря
Паровозов
Паровозов
23 июля в 20:54
Думаю Локо ответит мемом про празднование Артемки и Азмуна в раздевалке.
iri13
iri13 ответ makkie (раскрыть)
23 июля в 20:54
Так вы о себе постоянно напоминаете...и здесь вот тоже..

"На всю страну вы славитесь нытьем,
Все против вас - восстание планеты!
Но красно-белым голым королем
Вас видят за пределом вашей секты"(С)
ermak6848
ermak6848
23 июля в 20:51
юмор от бакланов - понятем только пернатым..
iri13
iri13 ответ cska vperiod (раскрыть)
23 июля в 20:48
..да у вас и такого нет..или не положено, армия?
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 20:35
Какой то туповатый юмор, бомжачий.
makkie
makkie
23 июля в 20:34
Чемпионы, а не могут жить без Спартака и постоянно его обсуждают :)
Yurza
Yurza
23 июля в 20:34
7-е место только с двумя пенальти, а они в ЛЧ собрались.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
23 июля в 20:32
Чувствуется мощная рука генерального директора.
Footbolista
Footbolista
23 июля в 20:30
- Наташ, там дзюба с азмуном
- Это я должна посмотреть!...
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 20:30
какой зенит такой и юмор))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 20:22
Как то все это жидковато.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
23 июля в 20:19
Юмор был хорош.
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