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Селюк пошутил над голевым пасом Азмуна Дзюбе

16 июля 2020, 02:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» пошутил над эпизодом матча 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Иранский форвард отдал голевой пас Дзюбе на пустые ворота, хотя мог сам пробить по воротам. Дзюба, реализовав момент, теперь опережает Азмуна в гонке бомбардиров на один мяч.

Азмун отдал пас Дзюбе, потому что побоялся, что Дзюба снова с ним сделает то, после чего Медведева вызвали в РФС.

А если серьёзно, то большие аплодисменты Азмуну. Не пожадничал, хотя у них было по 16 забитых мячей. На таких надо равняться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 09:16
Надо в сообщении одно и то же трижды повторить,а у вас всего лишь два раза написано.Клиент соккера как бог-троицу любит.
Brigar
Brigar
16 июля в 09:06
Скоро на коленях стоять будешь, работорговец.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
16 июля в 08:56
только геи могут до сих пор обсуждать и шутить на эту тему ....
ОВВ74
ОВВ74 ответ Columb (раскрыть)
16 июля в 08:32
Ну да, в нем друг друга .... любят
Columb
Columb
16 июля в 08:03, ред.
Зенит не спартак, в нем друг друга не сжирают.
iri13
iri13 ответ cska vperiod (раскрыть)
16 июля в 08:02
"Ваши ожидания-ваши проблемы!"(С)
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
16 июля в 07:57
Азмун показал, что он не жадный до голов.
МиХаХа
МиХаХа
16 июля в 07:54
Азмун много косячил с выходом один на один. Решил до верного довести.
bacek15
bacek15
16 июля в 07:43
Азмун бы не забил 90%.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 07:14
Дзюба и Азмун Чемпионы России!!!
лучшие напы!!!
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 06:55
над своими угольками пошути ))))их даже на поле не пускают)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 06:55
Так и надо играть, шобы боялись свои и чужие...
Знатог
Знатог
16 июля в 06:37
Ну очень смешной пас!.....хахахахаха.......!
ABir
ABir
16 июля в 05:59
Дзюбу реально опасаются
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 05:50
Ждём очередного эпизода сексуального характера из раздевалки зенита.
Zenit_84
Zenit_84
16 июля в 05:19
Нежадный Сердарка...
STVA 1
STVA 1
16 июля в 05:07
Пошутил)))
112910415
112910415
16 июля в 05:02
в каждой шутке есть доля истины
Давайте думать
Давайте думать
16 июля в 03:30
Ассоциация "Российская федерация футбола" готовит открытое письмо к главе Федерации футбола страны на основании антропометрических данных и просит провести генетическое обследование гендерной принадлежности игрока сборной Ирана Сердара Азмуна.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 июля в 02:44
Ща и этого отправят в РФС
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 02:40
За удовольствие надо платить
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