Селюк пошутил над голевым пасом Азмуна Дзюбе

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» пошутил над эпизодом матча 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Иранский форвард отдал голевой пас Дзюбе на пустые ворота, хотя мог сам пробить по воротам. Дзюба, реализовав момент, теперь опережает Азмуна в гонке бомбардиров на один мяч.
Азмун отдал пас Дзюбе, потому что побоялся, что Дзюба снова с ним сделает то, после чего Медведева вызвали в РФС.
А если серьёзно, то большие аплодисменты Азмуну. Не пожадничал, хотя у них было по 16 забитых мячей. На таких надо равняться.
Азмун отдал пас Дзюбе, потому что побоялся, что Дзюба снова с ним сделает то, после чего Медведева вызвали в РФС 😂😂😂— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) July 15, 2020
А если серьезно, то большие аплодисменты Азмуну. Не пожадничал, хотя у них было по 16 забитых мячей. На таких надо равняться 👏👏👏 https://t.co/VNf3h2k4Tz
лучшие напы!!!
лучшие напы!!!