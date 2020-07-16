Селюк пошутил над голевым пасом Азмуна Дзюбе

1594856313

16 июля 2020, 02:38

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своём «твиттере» пошутил над эпизодом матча 29-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Иранский форвард отдал голевой пас Дзюбе на пустые ворота, хотя мог сам пробить по воротам. Дзюба, реализовав момент, теперь опережает Азмуна в гонке бомбардиров на один мяч.

Азмун отдал пас Дзюбе, потому что побоялся, что Дзюба снова с ним сделает то, после чего Медведева вызвали в РФС . А если серьёзно, то большие аплодисменты Азмуну. Не пожадничал, хотя у них было по 16 забитых мячей. На таких надо равняться.