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«Спартак» иронично ответил Кашшаи

23 июля 2020, 22:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по поводу спорных эпизодов в матче 1/2 финала Кубка России против «Зенита».

Москвичи предложили подписчикам угадать автора высказывания по цитате, прикрепив слова Кашшаи и гифки, которые намекают на абсурдность данных высказываний.

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anfield1984
anfield1984 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 июля в 11:29
Спасибо за ответ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ anfield1984 (раскрыть)
24 июля в 14:58, ред.
Ты очень...во многом прав....
Если смотреть сквозь "вашу" призму.....

Я даже полуфинал Кубка не смотрел...ибо смысл..???
Когда значки "Зенит победитель Кубка 2019/2020 уже изготовлены"....

С пониманием отношусь к негативу выплёскиваемому в комментах...относительно несправедливости царящей в РПЛ....ибо это скорей негатив и сожаления из-за несоответствия и ожидания и результатов сезона....

Юмор юмором...троллинг троллингом...но для меня образцом адекватности и справедливости является коммент "вашего" пользователя "makkie"....
"Федун и титулы - это разные категории.
Скорее поверю в смену тренера, новые конфликты, распил денег, глупые трансферы и тд"
Azu-Killah37
Azu-Killah37
24 июля в 10:49
Арбитр Федотов на своём канале всё разобрал) И если по поводу удара Барриоса Соболеву он сказал "это удар и пенальти", то спартачи кричат "Воооон! Даже Федотов подтвердил! Браво ему! Он честный и объективный!" то по поводу подката Оздоева, Федотов резюмировал "100% жёлтая, не красная!" и спартачи переобувацца опять "Федотов купленый! Там красная!" И гифки постить!) Да уймитесь же вы наконец!!!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
24 июля в 09:07
Не знаю, что там насчёт Спартака но я вчера на Матч тв посмотрел кусок с его участием. И ужасссс что там нёс, такую ересь ещё в голове нужно выдумывать. Мне показалось у него с головой проблемы.
Супервайзер
Супервайзер
24 июля в 08:53
В принципе можно было и вообще не комментировать. Маразм рулит повсеместно.
Zenfan
Zenfan
24 июля в 08:48
«Ой 56ы, и кто только их из дурдома выпустил» )))
Grey33
Grey33
24 июля в 08:37
Спартак в конце сезона 19/20 залил слезами всю Россию –стонами об убийстве судьями народной команды. Но случилось как в пословице: « Кто громче всех кричит?»
23 июля 2020 два крупнейших российских спортивных медиаресурса вышли со своими «честными таблицами РПЛ
1) С утра по красно-белым нанес удар «чемпионат ком»,вышедший с заголовком: «Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей

2) Вечером к поиску истины подключился «Спорт –Экспресс.»,вышедший с заголовком:» Кто больше всех пострадал от судей? Спартак или Зенит? Ответ вас удивит»

Как вы думаете что написали болельщики Спартака в обоих случаях? Правильно!
«Это наглая проплаченная травля Газпромом»
Ведь как мы знаем-есть всего 2 мнения -спартаковское и неправильное.
Adolf33
Adolf33 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 июля в 08:25
    ekliziast
    ekliziast ответ Lukajs (раскрыть)
    24 июля в 08:10, ред.
    Отсюда вывод, всё для бомжей.В чём отличие 7 от 12 места. А то что за бомжей Кремль топит во главе с верховным жрецом , ни кому объяснять не надо. Отсюда вывод , всё для бомжей.
    Блоссия
    Блоссия ответ makkie (раскрыть)
    24 июля в 07:53
    Да, почему бы Кашшаи не вернуться в Будапешт. Такой хороший город)
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    24 июля в 06:55
    Сколько можно ныть???
    anfield1984
    anfield1984 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    24 июля в 05:55, ред.
    Я давно тебя на сайте вижу. Ты всегда создавал впечатление адекватного человека. Меня российский чемпионат перестал интересовать с того момента, как Кааснодар попал в РФПЛ не по спортивному принципу,и до сих пор за это нет нет да расплачивается.
    Вот тебе что интересно в РФПЛ? Где там спортивная составляющая? Ради чего проводят матчи в которых результат предрешен? Зачем будущему чемпиону начинать с +12 очков со старта и иметь лишние 4 окна по 2 недели для тренировочно-восстановительной работы? Почему клубы из фнл приходится каждый год уговаривать все-таки подняться туда? Почему одни покупают за 50000 т.р. транзитом игрока, имея уже целый клуб слитого неподходящего материала, а другим запрещают регистрировать игроков? Одним разрешают провести матч, а других вынуждают везти детей на убой. Как президент клуба, может говорить такие вещи (я про аналогию коитуса игроков Зенита и игре в футбол)?
    anfield1984
    anfield1984
    24 июля в 05:46
    Неужели непонятно, что ни один, даже самый непорядочный человек, коих среди наших судей бывших и настоящих пруд пруди, не пойдёт занимать должность Кашшаи. Венгр громоотвод, его выпиннут и забудут, он уедет в овне, но при бабках.
    112910415
    112910415
    24 июля в 05:01
    ладно, забудем про этого волшебника
    Footbolista
    Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    24 июля в 01:16
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 июля в 01:10, ред.
    Всё....
    Пора закрывать тему....
    Все всё поняли....

    Все проигрыши Спартака в эпоху Федуна, в последние 18 лет, - из-за судей....
    Все победы - из-за грамотного и мудрого руководства...

    Остальные 15 команд тоже не всем судейством довольны...ибо судейство и впрямь не на высоте....
    Но оправдывает свои сезонные неудачи судейством - лишь одна...из 16-ти команд...
    handreb
    handreb
    24 июля в 00:24
    Иронизировали бы лучше на поле, а то автобусничают.
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    23 июля в 23:43
    подарили нытикам последний тур наныли обиженки
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    23 июля в 23:41, ред.
    насчет пены дыркимакса с ТАМБОВМ когда начнете выговаривать или все ок
    Killofwrath
    Killofwrath
    23 июля в 23:28
      BDA8181
      BDA8181
      23 июля в 23:25, ред.
        makkie
        makkie
        23 июля в 23:10
        Знатно потроллили венгерского наёмника.
        Такую ересь сегодня с умным видом на Матч ТВ прогнал.
        Держит всех за дураков, хотя и ежу понятна трактовка эпизодов.

        Чемодан - вокзал - Будапешт!
        makkie
        makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
        23 июля в 23:09
        Не читай, если не нравится!
        Сами то как причитали, что Егоров топит цска - уже забыл что ли?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        23 июля в 23:05
        Теперь до начала нового сезона будем баттл Спартак -Кашшаи наблюдать.
        Правда, Федун может и сковырнуть его из начальников...
        Footbolista
        Footbolista ответ vashinin (раскрыть)
        23 июля в 23:03
        Думаю, что его "правила" будут меняться в зависимости от ситуации...
        Lukajs
        Lukajs
        23 июля в 23:01
        Благодарить должны за 7-е место, так-то светило 12-е.
        cska vperiod
        cska vperiod
        23 июля в 22:57
        Спартачам надо в церкви пропадать и бога благодарить, что не оказались в пердиве а не умничать то с медведем то с кашкаем.
        Смольчик
        Смольчик
        23 июля в 22:53
        Свиньи об игре уже ничего не говорят, привыкли, что за них всегда играют суддьи.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Блоссия (раскрыть)
        23 июля в 22:53
        Свои правила)
        311
        311
        23 июля в 22:45
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