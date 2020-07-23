«Спартак» иронично ответил Кашшаи

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23 июля 2020, 22:07

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по поводу спорных эпизодов в матче 1/2 финала Кубка России против «Зенита».

Москвичи предложили подписчикам угадать автора высказывания по цитате, прикрепив слова Кашшаи и гифки, которые намекают на абсурдность данных высказываний.