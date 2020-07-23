«Спартак» иронично ответил Кашшаи

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по поводу спорных эпизодов в матче 1/2 финала Кубка России против «Зенита».
Москвичи предложили подписчикам угадать автора высказывания по цитате, прикрепив слова Кашшаи и гифки, которые намекают на абсурдность данных высказываний.
«Мы должны рассмотреть точку контакта. Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая жёлтая». pic.twitter.com/xcQ8Fz9OFP— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
Если смотреть сквозь "вашу" призму.....
Я даже полуфинал Кубка не смотрел...ибо смысл..???
Когда значки "Зенит победитель Кубка 2019/2020 уже изготовлены"....
С пониманием отношусь к негативу выплёскиваемому в комментах...относительно несправедливости царящей в РПЛ....ибо это скорей негатив и сожаления из-за несоответствия и ожидания и результатов сезона....
Юмор юмором...троллинг троллингом...но для меня образцом адекватности и справедливости является коммент "вашего" пользователя "makkie"....
"Федун и титулы - это разные категории.
Скорее поверю в смену тренера, новые конфликты, распил денег, глупые трансферы и тд"
Если смотреть сквозь "вашу" призму.....
Я даже полуфинал Кубка не смотрел...ибо смысл..???
Когда значки "Зенит победитель Кубка 2019/2020 уже изготовлены"....
С пониманием отношусь к негативу выплёскиваемому в комментах...относительно несправедливости царящей в РПЛ....ибо это скорей негатив и сожаления из-за несоответствия и ожидания и результатов сезона....
Юмор юмором...троллинг троллингом...но для меня образцом адекватности и справедливости является коммент "вашего" пользователя "makkie"....
"Федун и титулы - это разные категории.
Скорее поверю в смену тренера, новые конфликты, распил денег, глупые трансферы и тд"
23 июля 2020 два крупнейших российских спортивных медиаресурса вышли со своими «честными таблицами РПЛ
1) С утра по красно-белым нанес удар «чемпионат ком»,вышедший с заголовком: «Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей
2) Вечером к поиску истины подключился «Спорт –Экспресс.»,вышедший с заголовком:» Кто больше всех пострадал от судей? Спартак или Зенит? Ответ вас удивит»
Как вы думаете что написали болельщики Спартака в обоих случаях? Правильно!
«Это наглая проплаченная травля Газпромом»
Ведь как мы знаем-есть всего 2 мнения -спартаковское и неправильное.
23 июля 2020 два крупнейших российских спортивных медиаресурса вышли со своими «честными таблицами РПЛ
1) С утра по красно-белым нанес удар «чемпионат ком»,вышедший с заголовком: «Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей
2) Вечером к поиску истины подключился «Спорт –Экспресс.»,вышедший с заголовком:» Кто больше всех пострадал от судей? Спартак или Зенит? Ответ вас удивит»
Как вы думаете что написали болельщики Спартака в обоих случаях? Правильно!
«Это наглая проплаченная травля Газпромом»
Ведь как мы знаем-есть всего 2 мнения -спартаковское и неправильное.
Вот тебе что интересно в РФПЛ? Где там спортивная составляющая? Ради чего проводят матчи в которых результат предрешен? Зачем будущему чемпиону начинать с +12 очков со старта и иметь лишние 4 окна по 2 недели для тренировочно-восстановительной работы? Почему клубы из фнл приходится каждый год уговаривать все-таки подняться туда? Почему одни покупают за 50000 т.р. транзитом игрока, имея уже целый клуб слитого неподходящего материала, а другим запрещают регистрировать игроков? Одним разрешают провести матч, а других вынуждают везти детей на убой. Как президент клуба, может говорить такие вещи (я про аналогию коитуса игроков Зенита и игре в футбол)?
Вот тебе что интересно в РФПЛ? Где там спортивная составляющая? Ради чего проводят матчи в которых результат предрешен? Зачем будущему чемпиону начинать с +12 очков со старта и иметь лишние 4 окна по 2 недели для тренировочно-восстановительной работы? Почему клубы из фнл приходится каждый год уговаривать все-таки подняться туда? Почему одни покупают за 50000 т.р. транзитом игрока, имея уже целый клуб слитого неподходящего материала, а другим запрещают регистрировать игроков? Одним разрешают провести матч, а других вынуждают везти детей на убой. Как президент клуба, может говорить такие вещи (я про аналогию коитуса игроков Зенита и игре в футбол)?
Пора закрывать тему....
Все всё поняли....
Все проигрыши Спартака в эпоху Федуна, в последние 18 лет, - из-за судей....
Все победы - из-за грамотного и мудрого руководства...
Остальные 15 команд тоже не всем судейством довольны...ибо судейство и впрямь не на высоте....
Но оправдывает свои сезонные неудачи судейством - лишь одна...из 16-ти команд...
Пора закрывать тему....
Все всё поняли....
Все проигрыши Спартака в эпоху Федуна, в последние 18 лет, - из-за судей....
Все победы - из-за грамотного и мудрого руководства...
Остальные 15 команд тоже не всем судейством довольны...ибо судейство и впрямь не на высоте....
Но оправдывает свои сезонные неудачи судейством - лишь одна...из 16-ти команд...
нытье спартачей когда-нибудь закончится?
нытье спартачей когда-нибудь закончится?
Такую ересь сегодня с умным видом на Матч ТВ прогнал.
Держит всех за дураков, хотя и ежу понятна трактовка эпизодов.
Чемодан - вокзал - Будапешт!
Такую ересь сегодня с умным видом на Матч ТВ прогнал.
Держит всех за дураков, хотя и ежу понятна трактовка эпизодов.
Чемодан - вокзал - Будапешт!
Сами то как причитали, что Егоров топит цска - уже забыл что ли?
Сами то как причитали, что Егоров топит цска - уже забыл что ли?
Правда, Федун может и сковырнуть его из начальников...
Правда, Федун может и сковырнуть его из начальников...