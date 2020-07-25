Умтити не хочет покидать «Барселону», клуб планирует отдать игрока в аренду

El Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» планирует отдать защитника Самюэля Умтити в аренду.
Сам игрок не желает покидать каталонский клуб, однако руководство «блаугранас» собирается разгрузить зарплатный бюджет.
«Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон» — три клуба АПЛ, которые, как утверждается, проявили интерес к французскому футболисту.
Барселона выставила на "прилавок" 12 игроков и большинство из них заявляло , что уходить не хотят.
Трудно заманить хорошего игрока, но еще труднее от него избавится , если он не соответствует , потерял форму, часто травмируется.
Барселона выставила на "прилавок" 12 игроков и большинство из них заявляло , что уходить не хотят.
Трудно заманить хорошего игрока, но еще труднее от него избавится , если он не соответствует , потерял форму, часто травмируется.