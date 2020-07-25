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Умтити не хочет покидать «Барселону», клуб планирует отдать игрока в аренду

25 июля 2020, 12:25

El Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» планирует отдать защитника Самюэля Умтити в аренду. 

Сам игрок не желает покидать каталонский клуб, однако руководство «блаугранас» собирается разгрузить зарплатный бюджет

«Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон» — три клуба АПЛ, которые, как утверждается, проявили интерес к французскому футболисту.

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mihaluch
mihaluch
25 июля в 13:56
Может в АПЛ лучше получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 13:10
Многие футболисты мечтают попасть в Барселону, Реал, Атлетико. А попасть туда не каждому дано. И попавши туда многие считают, что жизнь удалась : хороший контракт , регулярные трофеи - красота. Но к сожалению не у каждого получается быть полезным команде , в целом это нормально, но игроки начинают упираться. Никто не хочет добровольно уходить, цепляются и зубами , и руками. Хотя ведь многие сами понимают , что не тянут . Но все хотят остаться.
Барселона выставила на "прилавок" 12 игроков и большинство из них заявляло , что уходить не хотят.
Трудно заманить хорошего игрока, но еще труднее от него избавится , если он не соответствует , потерял форму, часто травмируется.
sihafazatron
sihafazatron
25 июля в 12:40
Наверно в эвертон, там уже из барсы мина, динь, гомеш. Скучно не будет)))
Вова Туземец
Вова Туземец
25 июля в 12:30
На лавке видать лучше сидеть, чем в аренде бегать.
shlomo
shlomo
25 июля в 12:27
Посмотрим, как он себя в АПЛ покажет...
Abverin
Abverin
25 июля в 12:26
Пусть себя там попробует.
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