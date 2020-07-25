Умтити не хочет покидать «Барселону», клуб планирует отдать игрока в аренду

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25 июля 2020, 12:25

El Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» планирует отдать защитника в аренду.

Сам игрок не желает покидать каталонский клуб, однако руководство «блаугранас» собирается разгрузить зарплатный бюджет.