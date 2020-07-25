«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро

«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов. Из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, мадридский клуб не планирует больших приобретений.
Действующие чемпионы Ла Лиги выставили на продажу Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. Также стан «сливочных» могут покинуть следующие игроки: Оскар Родригес, Даниэль Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Брахим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.
Ранее ходили разговоры, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в «Реале».