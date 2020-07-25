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«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро

25 июля 2020, 10:29

«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов. Из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, мадридский клуб не планирует больших приобретений.

Действующие чемпионы Ла Лиги выставили на продажу Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. Также стан «сливочных» могут покинуть следующие игроки: Оскар Родригес, Даниэль Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Брахим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.

Ранее ходили разговоры, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в «Реале».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
25 июля в 22:31
насчет Лунина и Эдегора сомневаюсь сильно )) да и Брахим Диаса можно оставить как и Регилона на подмену Менди, когда Марс закончит
BARRRS
BARRRS ответ Верг (раскрыть)
25 июля в 22:03
Вот именно, все нужно чемоодан+перес+судья!
shlifen
shlifen
25 июля в 15:39
Фраза "из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса," - так у кого этих потерь нет?? На ком тут зарабатывать 180?? Ну продадут Хамеса за 30 (игрок целый год почти не играл), Бэйла с его з.п. вообще фиг продашь, ну Эдегора лимонов за 30 тоже продать можно (главное найти тех у кого есть свободные 30 лямов на фоне кризиса). Мариано, Лунин, Вальехо - хорошо если по 10-12 удастся продать. Брахим Диас вообще пока ничего не показывал. Вероятно суммарно, если чудом удастся всех спихнуть, соберут лимонов 100-110. Ну и главная проблема в этой распродаже - в этом году у всех "финансы поют романсы". Если даже Реал, Барса, Ливерпуль и Бавария с БД получили серьёзные финансовые потери - что уж говорить о середняках (для которых и предназначались бы такие игроки как усиление)...
Верг
Верг ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
25 июля в 15:12
Реал выиграл чемпионство без бейла хамеса азара и йоветича, зачем они нужны?
рус фан
рус фан
25 июля в 14:49, ред.
Согласен с почти всем списком кроме Васкеса и Эдегора, испанец может подменять Карвахаля в защите и закрывать правый фланг если что, ну а Мартину всего 21 год он отчасти вывел Реал Сосьедад в Лигу Европы (оставив позади Валенсию, упорный Хетафе и Атлетик) да и стата у него неплохая для дебюта 31 матч (игрок основы) 4+5 в Ла Лиге.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
25 июля в 13:19
Начо нельзя продавать. Такие игроки нужны команде. Защитник хороший в любое время может заменить любого защитника на пару игр плюс не конфликтный человек не жалуется что сидит на скамейке
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 июля в 12:47
Бред, понятно что Хамес и Бэйл выставлены, но остальные нужны скорей всего
sihafazatron
sihafazatron
25 июля в 12:16
Было уже подобное в реале, тогда тоже кучу игроков выстаивали на трансфер, помню много голландцев было)
ABir
ABir
25 июля в 11:54
Бейла продают уже несколько лет, но он не продается
Abverin
Abverin
25 июля в 11:27
    112910415
    112910415
    25 июля в 11:22
    Выставить на продажу и продать - совсем разные явления,увы
    ZaZizu
    ZaZizu
    25 июля в 10:58
    Думаю Артета должен к кому-то приглядеться на распродаже барсы и реала
    Don trambon
    Don trambon
    25 июля в 10:44
      dimagas2
      dimagas2
      25 июля в 10:44
      Кто купит?))
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      25 июля в 10:44
      Смешно ))) Бэйл должен отработать свой контракт до конца ! Цена хумеса лямов 10-20 , все остальное шлак по ляму-два
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      25 июля в 10:37
      Газпром возбудился не на шутку, столько добра и почти даром. Надо брать!!!
      Тага Дага
      Тага Дага
      25 июля в 10:35
      К этому шлаку не хватает бенза и азара....
      STVA 1
      STVA 1
      25 июля в 10:31
      В Реале распродажа
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