«Реал» хочет продать игроков на 180 млн евро

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25 июля 2020, 10:29

«Реал» в летнее трансферное окно планирует выручить 180 млн евро с продажи своих футболистов. Из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, мадридский клуб не планирует больших приобретений.

Действующие чемпионы Ла Лиги выставили на продажу и . Также стан «сливочных» могут покинуть следующие игроки: Оскар Родригес, , , , , , Серхио Регилон, , , , Даниэль Гомес и .

Ранее ходили разговоры, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в «Реале».