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Новиков: «Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы»

вчера, 00:01

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возвращение клуба в еврокубки.

По итогам сезона-2019/2020: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы. Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба — за доверие и содействие, болельщикам — за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьёй, мы смогли добиться результата! Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы.

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VAN ARM
VAN ARM ответ Kolymchanin (раскрыть)
вчера в 19:09
буду только рад хорошей игре клуба!!
Kolymchanin
Kolymchanin ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 18:23
В последний раз мы очень даже не плохо играли в Европе (тогда тренировал Черчесов, играл Вальбульна и др.) но непррдуманная денежная политика привела к краху.
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 12:41
Удачи динамикам в ЛЕ и усиления!...)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 11:54
"Возвращение" это как то слишком громко сказано.
galem72
galem72
вчера в 11:07
Какие там еврокубки? Пока только запах дадут понюхать на 2-й квалификации. ))
beefs
beefs
вчера в 07:26
Не посрамить честь мундира!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:22
В еврокубках будет 1 матч с очередным Нефтчи, позор и вылет. Можно не поздравлять - посочувствовать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:58
Только силы зря потратят в квалификации.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 05:39
не думаю что они чем то порадуют там))) но пусть попробуют))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:25
А я желаю удачи динамикам в еврокубках!
gentlewolf
gentlewolf ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 01:34
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 00:45
    Динамо заслужили играть в ЕК. Казалось , что Уфа уже 6е место не упустит, но Динамо в концовке вырвали шестую строчку, с чем их и поздравляю.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 00:34
    С такой игрой ловить в еврокубках нечего)
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 00:24
    Не забудьте сказать спасибо Зениту и удачи в ЛЕ
    drug01
    drug01
    вчера в 00:02
    Удачи в новом сезоне
    For56tas
    For56tas
    вчера в 00:02
    Удачи команде в еврокубках!
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