Новиков: «Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возвращение клуба в еврокубки.
По итогам сезона-2019/2020: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы. Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба — за доверие и содействие, болельщикам — за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьёй, мы смогли добиться результата! Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы.
Они заботились о себе, никакой признательности этому недоклубу...
Они заботились о себе, никакой признательности этому недоклубу...