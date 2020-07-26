Новиков: «Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал возвращение клуба в еврокубки.

По итогам сезона-2019/2020: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы. Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба — за доверие и содействие, болельщикам — за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьёй, мы смогли добиться результата! Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы.