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Николич заинтересован в трансфере Кокорина

вчера, 20:47

Форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Локомотив».

В сделке заинтересован наставник москвичей Марко Николич. Руководство клуба обсудит возможный переход игрока 29 июля на собрании, которое будет посвящено трансферной кампании.

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Abverin
Abverin
вчера в 23:57
Кокорин показал, чтобы быть популярным в московских клубах, достаточно стать уголовником.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Пишут,что предложили подъёмные в размере 3 млн евро.Врут поди...
VV V
VV V
вчера в 22:30
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:55
    Все московские клубы желают видеть уголовного элемента в своих рядах!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:40
    А как же омоложение? Наверное это не про Николича.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:35
    кто же это набивает цену Кокоше, ему место только в Монако...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:24
    Слухи относительно Кокорина просто зашкаливают. Почитаешь СМИ и вроде как ну очень многие хотят заиметь Александра. Но ведь чем больше очередь , тем выше и цена!!! Похоже , что Александр будет долго ковыряться в стопке предложений. Главное - не прогадать, ведь годы летят быстро и тридцатник настойчиво стучится в паспорт. А Александру наверняка хочется еще себя показать, завоевать трофеи и личные призы.
    Выбор большой и тут главное не ошибиться!!!
    Удачи Александру в выборе.
    Jantu
    Jantu
    вчера в 21:14
    Кокорину можно заломить неприлично высокую зарплату.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:14
    Николич лично заинтересован, Кокоше надо задуматься.
    For56tas
    For56tas
    вчера в 21:02
    Кокорин нарасхват.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:01
    странно это )))ну пусть пробует)
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 21:00
    Извините, но если Зарема захотела - Коко будет у подкаблучников
    112910415
    112910415
    вчера в 20:53
    такой сообразительный тренер !
    starche
    starche
    вчера в 20:53
    Пока в Зените ему места просто нет.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:47
    Уже переходил.....была такая новость...:)))
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