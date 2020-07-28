Николич заинтересован в трансфере Кокорина

Форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Локомотив».
В сделке заинтересован наставник москвичей Марко Николич. Руководство клуба обсудит возможный переход игрока 29 июля на собрании, которое будет посвящено трансферной кампании.
Форвард «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Локомотив».
В сделке заинтересован наставник москвичей Марко Николич. Руководство клуба обсудит возможный переход игрока 29 июля на собрании, которое будет посвящено трансферной кампании.
Выбор большой и тут главное не ошибиться!!!
Удачи Александру в выборе.
Выбор большой и тут главное не ошибиться!!!
Удачи Александру в выборе.